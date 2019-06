Akrobat Cavani. Uruguay zahájila šampionát Jižní Ameriky výhrou i díky parádnímu gólu

před 30 minutami

Uruguayský fotbalista Edinson Cavani se parádně trefuje do sítě Ekvádoru | Foto: Reuters

Krásný gól Edinsona Cavaniho ozdobil vítězství fotbalistů Uruguaye, kteří při svém vstupu do mistrovství Jižní Ameriky v Brazílii porazili Ekvádor jasně 4:0. Pro jednoho z favoritů turnaje to byla nejvyšší výhra na Copě América od roku 1967.

Patnáctinásobné šampiony poslal do vedení Nicolas Lodeiro, který otevřel skóre už v šesté minutě. Po necelé půlhodině hry dostal po konzultaci s videem červenou kartu José Quinteiro za úder loktem a Uruguayci početní výhodu využili. Ještě do poločasu se akrobatickým volejem trefil Edinson Cavani a třetí gól přidal po rohovém kopu Luis Suárez.

Parádní gól Edinsona Cavaniho:

Ve druhém poločase už příliš šancí k vidění nebylo. Ke slovu se ale znovu dostalo videu, které potvrdilo vlastní gól obránce Artura Miny. "Měli jsme šance v prvním poločase a využili jsme je. Díky tomu jsme zápas zvládli. Oni šli do deseti a to nám umožnilo utkání kontrolovat," řekl Cavani. "Byl to důležitý první krok a pokusíme se formu udržet i ve zbytku turnaje," dodal.

Další zápas ve skupině C sehraje Uruguay, která na titul čeká od roku 2011, ve čtvrtek proti hostujícímu Japonsku. Ekvádor nastoupí v pátek proti úřadujícím šampionům z Chile.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale v Brazílii:

Skupina C:

Uruguay - Ekvádor 4:0 (3:0)

Branky: 5. Lodeiro, 32. Cavani, 44. Suárez, 77. vlastní Mina. ČK: 24. Quinteros (Ekv.).

Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střední Ameriky ve fotbale:

Skupina B:

Haiti - Bermudy 2:1 (0:1)

Branky: 54. a 66. Pierrot - 45.+2 Leverock.

Kostarika - Nikaragua 4:0 (3:0)

Branky: 7. Oviedo, 19. Borges, 45.+1 Aguilar, 75. Cruz.