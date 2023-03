Tvrdý trest za zářez: stop a sešup do třetí ligy. Přáli mi smrt, říká chybující sudí

Český kouč Michal Ščasný mluvil o "popravě v přímém přenosu", experti o "jednoznačném úmyslu ovlivnit zápas". Teď se rozhodčí Martin Dohál dozvěděl trest za krutě zpackaný duel slovenské fotbalové ligy Banská Bystrica - Dunajská Streda (2:3). Dostal stop na šest zápasů, pak bude pískat až třetí nejvyšší soutěž.

Borci Banské Bystrice nemohli předminulý víkend přijít Dohálovi na jméno, arbitr je dráždil svými verdikty.

Druhému gólu Dunajské Stredy podle nich předcházel jasný faul, trenéra Michala Ščasného za protesty Dohál vyloučil a vykázal na tribunu.

Ještě kontroverznější výroky nabídl po přestávce. Bystrica snížila z 0:3 na 2:3 a mocně šturmovala za vyrovnáním, jenže sudí neodpískal penaltu za ruku Pinta.

V nastaveném čase naopak kvůli údajné ruce neuznal vyrovnávací gól domácích a situaci ani nemohl zkoumat VAR, protože Dohál nepochopitelně pískl těsně předtím, než míč skončil v síti.

"Co s námi provedl, to je vrchol. To jsem ještě v životě nezažil a myslím, že na prvoligové scéně už asi ani nezažiju," zuřil český kouč poražených Michal Ščasný.

"Takový rozhodčí nemá co pohledávat nejen na mezinárodní scéně, ale ani ve slovenské lize," přidal se bývalý fotbalista a nyní expert Vladimír Goffa.

Jeho přání teď vyslyšela Komise rozhodčích Slovenského fotbalového svazu a Dohál se v nejvyšší soutěži hned tak neobjeví.

Nadřízení mu dali stopku na šest zápasů, po vypršení trestu navíc bude pískat jen třetí ligu. Pro Tiskovou agenturu Slovenské republiky to uvedl šéf slovenských sudích Marián Ružbarský.

Sám Dohál s odstupem uznal, že chyboval. "Chci se veřejně omluvit hráčům Banské Bystrice, můj verdikt přišel příliš brzo. Kdybych počkal, mohli jsme použít VAR a rozhodli bychom správně. Takhle už to nevrátím," přinesla jeho vyjádření facebooková stránka Šport v RTVS.

Neuznaný vyrovnávací gól Banské Bystrice v nastaveném čase:

"Mám za sebou těžký týden. Když někdo někomu přeje smrt, tak to na něm zanechá stopu. Od fotbalu si odpočinu, vyčistím si hlavu," doplnil šestatřicetiletý sudí.

Dunajská Streda vede tabulku slovenské ligy, Banská Bystrica je šestá.

Situace, po níž Dohál neodpískal penaltu: