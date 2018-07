Tři noci nespal, pak kouč Látal dovedl Trnavu k prvotřídní senzaci. Snad už konečně usnu, doufá

před 39 minutami

Kouč Trnavy navzdory překvapivému vítězství na hřišti Legie Varšava považuje svoje svěřence za outsidery na postup.

Varšava - Tři noci před úterním úvodním duelem 2. předkola Ligy mistrů na půdě Legie Varšava nemohl trenér Radoslav Látal pořádně spát, ale po zápase měl důvod k úsměvu, neboť s fotbalisty Trnavy na půdě jasného favorita velmi nečekaně zvítězil 2:0.

"Tak snad teď už budu usnu. Samozřejmě přiznávám, že máme velkou radost, výsledek nás těší," citoval Látala server sport.sk.

Jeho svěřenci se postarali o suverénně největší překvapení úvodních zápasů 2. předkola. Do utkání ve Varšavě velmi dobře vstoupili a v 16. minutě je poslal do vedení Erik Grendel. V 93. minutě pak slovenskému šampionovi ještě vylepšil pozici do odvety po výkopu brankáře Martina Chudého střídající bývalý liberecký hráč Ján Vlasko. Celý zápas za Trnavu opět odehrál český záložník Jakub Rada.

"Začátek zápasu jsme zvládli velmi dobře. Vypracovali jsme si dvě šance a následně vstřelili gól. V druhé části nás Legia zatlačila. Myslím si, že v defenzivě jsme pracovali tak, jak jsme chtěli. Soupeř měl náznaky po standardních situacích. Zvládli jsme to dobře," pochvaloval si Látal, který převzal Trnavu před sezonou a v 1. předkole s ní přešel přes bosenský Zrinjski Mostar.

Teď má slovenský šampion nečekaně nadosah už 3. předkolo. "Nic není rozhodnuté, jsme teprve v poločase. Čeká nás ještě těžká práce, odveta bude velmi náročná. Legia je stále favorit," tvrdil bývalý český reprezentant a vicemistr Evropy z roku 1996.

Legia s českým obráncem Adamem Hlouškem je naopak nečekaně blízko vyřazení. "Vícero hráčů chytilo nějaký virus, někteří v noci zvraceli a měli horečku. Proto nám na trávníku chyběla energie a agresivita, v osobních soubojích jsme byli pozdě. Nechci však hledat výmluvy, nemám to v povaze," podotkl chorvatský kouč Legie Dean Klafurič.