Trenér mě chce z Manchesteru vyštípat, beru to jako zradu, prohlásil Ronaldo

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo zkritizoval trenéra Manchesteru United Erika ten Haga. Pětinásobný vítěz Zlatého míče prohlásil, že nizozemský kouč se ho snaží z klubu vyštípat.

Sedmatřicetiletý Ronaldo to řekl v rozhovoru pro TalkTV. "Je to tak. A nejde jen o trenéra, ale také o dva, tři další lidi z klubu. Beru to jako zradu. Někteří lidé mě tady nechtějí a bylo to tak už v minulé sezoně," uvedl.

Ronaldo se vrátil do United loni v srpnu, kdy podepsal dvouletou smlouvu. Před tím v klubu působil v letech 2003 až 2009, během nichž s ním získal tři tituly a vyhrál Ligu mistrů.

V první sezoně po návratu Ronaldo nastřílel dal 24 gólů, ale United v Premier League skončili až šestí a nekvalifikovali se do Ligy mistrů. V tomto ročníku zaznamenal v 16 soutěžních zápasech tři góly a vypadl ze sestavy.

V létě chtěl Ronaldo z klubu odejít, ale neúspěšně. Do dalších problémů se bývalý hráč Juventusu nebo Realu Madrid dostal poté, co jako náhradník odmítl nastoupit proti Tottenhamu a předčasně odešel do šaten.

Ronaldo, který už něco podobného předvedl v přípravě, byl poté za trest vyřazen z týmu pro utkání s Chelsea. Ten Hag však opakovaně zdůraznil, že i nadále zůstává důležitým hráčem.

Ronaldo naopak uvedl, že necítí dostatečnou důvěru od klubového vedení. Například jako v červenci, kdy musela jeho dcera do nemocnice a portugalský reprezentant kvůli tomu přišel pozdě na trénink.

"Myslím, že fanoušci by měli znát pravdu. Pro klub chci jen to nejlepší," uvedl Ronaldo. "Ale některé věci v klubu nám brání posunout se výš. Takový klub by měl patřit mezi tři nejlepší v lize, ale bohužel tomu tak není," dodal.

"Od odchodu Sira Alexe se klub nikam neposunul. Nic se nezměnilo," připomněl Ronaldo bývalého trenéra Alexe Fergusona, pod jehož vedením United získali 13 titulů a dvakrát vyhráli Ligu mistrů.