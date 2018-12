Sparta má smůlu. Lavička bude trénovat polský Slask Vratislav

před 1 hodinou

Bývalý trenér fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička se má brzy stát novým koučem polského celku Slask Vratislav. Podle polských médií má být představen příští týden poté, co budou doladěny poslední formality.

Pětapadesátiletý Lavička si tak podruhé vyzkouší zahraniční angažmá. V letech 2009 až 2012 působil v australském Sydney. V Česku vedl Liberec, Žižkov, třikrát Spartu a dvakrát jednadvacítku. U ní ho na začátku prosince vystřídal Karel Krejčí. Nyní se má stát už šestým Čechem na lavičce Slasku. V minulosti tento polský celek vedli Karel Finek, Vilém Lugr, Petr Němec, Luboš Kubík a Stanislav Levý. Momentálně není v týmu žádný český hráč. Slask je po podzimu v tabulce až čtrnáctý a sedm kol čeká na vítězství. I proto byl odvolán Tadeusz Pawlowski a tým od 11. prosince dočasně vede Pawel Barylski.

autor: ČTK | před 1 hodinou