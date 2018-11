Tragédie v Železném Brodu. Fotbalový rozhodčí zkolaboval na hřišti a zemřel

V sobotu 3. listopadu postihla naše divadlo velká tragédie. Nečekaně zemřel ZDENĚK NÁDENÍK, výborný divadelník a kolega, stejně jako známý a oblíbený fotbalový rozhodčí, laskavý nekonfliktní člověk, plný pozitivní energie a humoru. Bez nadsázky byl po dlouhá léta spolehlivým srdcem a jádrem operního sboru, do něhož začátkem 90. let kontinuálně přešel ze Severáčku. Svými jevištními i organizačními dovednostmi byl nepřehlédnutelnou postavou libereckého operního jeviště, což prokázal zvláště řadou operetních a muzikálových rolí a roliček. Těžko se hledají slova k popsání skutečné bolesti, kterou teď všichni jeho blízcí a kolegové cítíme. Zdendovi bylo 48 let.