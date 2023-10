Tohle pískne anglický rozhodčí? Trenér Záhřebu zpochybnil plzeňskou penaltu

Trenér fotbalistů Dinama Záhřeb Sergej Jakirovič po domácí porážce 0:1 s Plzní zpochybnil pokutový kop, z něhož útočník Tomáš Chorý rozhodl utkání skupiny Evropské konferenční ligy.

Bosenský kouč neuvažuje o rezignaci, přestože jeho svěřenci prohráli čtvrtý z posledních pěti soutěžních zápasů a v Konferenční lize nebodovali podruhé za sebou.

Před Chorého penaltou z 69. minuty střídající Maxime Bernauer v šestnáctce fauloval Robina Hranáče.

"Pro mě to byl příliš lehký kontakt. Čekal bych, že anglický rozhodčí (Robert Jones) nebude tak přísný. Ale celkově pískal dobře," řekl Jakirovič na tiskové konferenci podle klubového webu.

Domácí záložník Marko Bulat v úvodním poločase dvakrát trefil brankovou konstrukci z přímých kopů, hráči Dinama nepřekonali osmnáctiletého debutujícího gólmana Viktora Baiera ani po změně stran. V největší šanci neuspěl Gabriel Vidovič.

"Přesně takovou situaci jsme trénovali. Ale Vidovič bohužel vystřelil doprostřed branky, což je pro gólmana nejlehčí," litoval Jakirovič.

Dinamu chyběl zraněný kapitán a nejlepší střelec Bruno Petkovič. "Je to hráč evropské úrovně, umí zlepšovat spoluhráče. Nevím, jestli jeho absence kluky tolik ovlivňuje. Zkoušíme to s jinými útočníky, ale zatím to nefunguje," uvedl šestačtyřicetiletý trenér.

Porážka s Plzní podtrhla krizi záhřebského mužstva. "Od Dinama se vždycky očekávají vítězství. Jsme opravdu ve složité situaci. Jako by pro nás byla branka soupeře zakletá. A když se soupeř poprvé nebo podruhé dostane do naší šestnáctky, okamžitě je z toho gól nebo penalta," mínil Jakirovič.

"Co je největší problém? Hráčům chybí sebevědomí. Stres a tlak je na ně očividně příliš velký. Ale nikomu nic nevyčítám. Myslím, že hráči stojí za mnou. Jsou dobrá parta, žádná velká ega v kabině," přidal bývalý bosenský reprezentant.

O své budoucnosti nechtěl spekulovat. "To je otázka na vedení klubu. Rezignace? O ní neuvažuju. Rezignace by znamenala, že chci utéct z boje. A to neplánuji, mám dostatek energie pokračovat," prohlásil Jakirovič.

Mužstvo vede teprve od konce srpna, při premiéře na lavičce prohrál v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy v Praze se Spartou 1:4.

Dinamo má v Konferenční lize po třech zápasech na kontě pouze tři body stejně jako kosovský Ballkani a Astana. V příštím kole se úřadující chorvatští mistři představí 9. listopadu v Plzni, která suverénně vede tabulku skupiny C s devíti body.