Tohle nebyl aut. Duel slavných klubů v brazilské lize rozhodl kuriózní gól

Kuriózní gól rozhodl nedělní zápas 20. kola brazilské fotbalové ligy mezi slavnými týmy FC Santos a Gremio Porto Alegre.

Favorizovaní hosté zahrávali minutu před koncem rohový kop, za pár okamžiků ale slavili paradoxně domácí.

Centr od praporku totiž obrana Santose odvrátila vysokým odkopem. Vypadalo to, že míč jde jasně do autu, a záložník Gremia Ferreira se také volným krokem vydal k postranní čáře, aby ho vhodil do hry, rovněž jeho kolegové laxně počítali s autem.

Jenže kolumbijský středopolař Santose Mendoza si všiml, že se balon stočil a vůbec neopustil plochu.

Bleskově za ním vystartoval, s ním se chytil venezuelský spoluhráč Soteldo a Furch, k němuž také míč rychle doputoval, a Argentinec snadno vstřelil vítězný gól, i když probuzení fotbalisté Grémia se pokusili o zběsilý návrat.

Santos, bývalý klub Pelého či Neymara a osminásobný brazilský šampion, si díky nečekané výhře polepšil na 21 bodů.

Na 17. místě má stejný počet jako příčku nad ním Bahia, jež drží poslední nesestupové místo.

Gremiu přivodila prohra pád v tabulce o dvě pozice a je páté.