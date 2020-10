Strach o legendu. Fotbalista Panenka je hospitalizován ve vážném stavu na JIP

Legendární fotbalista Antonín Panenka se nakazil koronavirem a je hospitalizován ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Oznámil to pražský klub Bohemians 1905, v němž jednasedmdesátiletý mistr Evropy z roku 1976 zastává funkci čestného prezidenta.

"Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích," uvedli Bohemians na sociálních sítích. "U Antonína Panenky byla před malou chvílí potvrzena nákaza koronavirem. Jedná se o aktuální test," doplnil později vršovický klub.

Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! 💚 pic.twitter.com/r49WtrxzoP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020

Bývalého kreativního záložníka nejvíce proslavila vítězná penalta ve finále ME v Bělehradu proti Německu, kterou tehdy netradičně kopl dloubákem doprostřed branky.

"To nebylo žádné zesměšnění. Pro mě to byla nejjednodušší cesta vstřelit gól. Nevím proč a je to něco mezi nebem a zemí, ale já to věděl dva měsíce dopředu, že to takhle dám. Všechno mi hrálo do karet a splnilo se to, v co jsem doufal," přiznal Panenka.

Jeho "panenka" se stala oficiálním fotbalovým termínem používaným po celém světě. "Těší mě to. To je asi to největší vyznamenání," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz, když před dvěma lety slavil 70. narozeniny.

"Na druhou stranu musím říct, že na tu penaltu trošku v uvozovkách žárlím. Vždycky jsem se snažil hrát pro diváky, udělat něco, co je potěší, na co budou vzpomínat. A tahle penalta všechno přehlušila, všechny další věci, co jsem udělal, jsou v zapomnění," prozradil.

Panenka téměř celý fotbalový život strávil v Bohemians, čtyři roky působil v Rapidu Vídeň a v Rakousku ještě na závěr kariéry dohrával v nižších soutěžích. Za národní tým odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Vedle zlata z Bělehradu má Panenka i bronz z italského Eura z roku 1980, kdy byl také vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

V roce 2008 dostal státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Václava Klause, loni se Panenka stal laureátem hlavní ceny Českého klubu fair play. I díky tomu, že na hřišti patřil k nejslušnějším fotbalistům a jen výjimečně fauloval.

"Já nikdy nevynikal nějakými osobními souboji nebo tvrdostí. Jenom jednou v životě jsem udělal úmyslný faul. Dopadlo to tak, že odnesli mě s pochroumaným kolenem a ten soupeř hrál dál. Mně bylo jasné, že se téhle činnosti věnovat nemůžu," vyprávěl při přebírání ocenění.