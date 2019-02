Sparta už je minulostí. Stanciu je v Džiddě hvězdou, Araby uchvátil nádhernou trefou

před 3 hodinami

S velkým halasem před rokem na Letnou přišel, bez patosu z ní nedávno odešel. Nicolae Stanciu už září v Saúdské Arábii, fotbalová Sparta žije návratem Bořka Dočkala.

Když poprvé přiletěl na letiště v Džiddě, supermoderním městě na pobřeží Rudého moře, v terminálu už na něj čekaly desítky fanoušků se zelenobílými šálami kolem krku.

Nicolae Stanciu do bohatého klubu Al Ahlí přestoupil jako VIP osobnost. Arabové za něj také zaplatili deset milionů eur, 8,5 šlo do letenské kasy, zbytek pak putoval do Anderlechtu.

Netrvalo dlouho a rumunský záložník ukázal, co se skrývá v jeho fantastické pravačce. Gól ze čtvrtfinálového duelu Poháru arabských klubů proti Al-Waslu se stal hitem sociálních sítí nejen v Saúdské Arábii.

V Česku se ovšem za Nicolae Stanciuem zavřela voda. Sparťanští fanoušci aktuálně žijí návratem Bořka Dočkala z čínského Che-nanu, osud jejich bývalé hvězdy už je nezajímá. Také proto, že je Stanciu o svém sparťanském srdci nikdy nepřesvědčil.

"Ahoj Sparťans," loučil se Stanciu v lednu. "Chtěl bych vám moc poděkovat za všechnu tu podporu, kterou jste mě během angažmá zahrnuli. Jsem smutný z toho, že opouštím Spartu. Byla to pro mě velmi těžká volba, ale i po takovém rozhodnutí budete navždy v mém srdci. Přeju vám jen to nejlepší do zbytku sezony, vždy budete v mém srdci. Čau!" uzavřel letenské angažmá pětadvacetiletý Rumun.