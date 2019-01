Na Letné se z přešlapů poučili, nákupy už dávají smysl, shodují se bývalí sparťané

před 56 minutami

Čtyři posily, o páté (Bořek Dočkal) se mluví už od září - na Letné se v zimě opět nakupovalo. Jenže nyní je situace trochu jiná: přestupový prim hrají fotbalisté s českým pasem.

Zatímco v posledních letech se Sparta soustředila téměř výhradně na zahraniční trhy, ze čtyř čerstvých posil se pouze jedna, Švéd David Karlsson, nenarodila v Česku. Naopak Martin Hašek, Matěj Hanousek a David Lischka rozšíří tuzemskou menšinu v letenské kabině.

Že by konec období internacionalizace? Alespoň to tak naznačil Tomáš Rosický, který v prosinci naplno převzal velení a odpovědnost nad sportovním úsekem.

"Cesta českých hráčů, kteří se osvědčili v lize, je podle mě správná. Minimálně je to základ, na kterém se dá stavět. Cizinců bylo v kádru moc," přikývne bývalý sparťanský kanonýr Tomáš Jun.

"Je třeba, aby se poměr hráčů otočil ve prospěch těch českých. Ať si říká, kdo chce co chce. Na Letnou se musí vrátit atmosféra a síla z časů, kdy byla Sparta úspěšná. Kdy za ní hráli kluci, kteří si byli vědomi, kde vlastně jsou," souhlasí Junův bývalý parťák Milan Fukal, jenž přesně tohle u některých cizinců postrádá. "Nedá se stavět na posilách, které zlákají peníze a možnost udělat si jméno. Zviditelnit se stejně můžu jen v momentě, kdy hraju ve funkčním mančaftu," dodává.

Dvojice Lischka a Hanousek shodou okolností šlape stejnou cestou jako Fukal. Letos je to bude dvacet let, co jako čtyřiadvacetiletý stoper zamířil z Jablonce do Prahy.

"U Lischky je to sázka na jeho mládí, ale pozor, už má za sebou těžké zápasy. Přestup Hanouska mě velmi příjemně překvapil. Ne, že by na Spartu neměl, ale je skvělé, jak pod trenérem Radou ožil, jak na své levé straně udával ráz hry. Je to poctivák," popisuje Fukal.

Pokud se sparťanskému managementu podaří vykoupit z Číny záložníka Bořka Dočkala, může se sparťanská sestava na jaře obměnit až na pěti pozicích. Jinými slovy: jedenáctku v rudých dresech čeká další vydatný průvan.

"Samozřejmě to může chvíli trvat, než si tým sedne, než se sehraje. Po těch letech, a bohužel se už musíme o letech, které nebyly dobré, to zas až tak vadit nebude. Tahle sezona už je stejně odepsaná," upozorňuje Tomáš Jun na to, že prostor pro žádanou přestavbu týmu Letenští mají.