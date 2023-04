Souček je neomluvitelně špatný, píší v Anglii. Vypichují "neslýchanou" statistiku

Pod další vlnou drtivé kritiky se po víkendovém kole Premier League ocitl český fotbalista Tomáš Souček. Reprezentační kapitán sice figuroval v základní sestavě West Hamu při vydřené a v boji o udržení nesmírně důležité výhře proti Southamptonu, utkání ale nedohrál a za svůj výkon sklidil nevybíravá hodnocení.

Dvě sezony byl jedním z hrdinů, platil za miláčka náročných fanoušků východolondýnského klubu.

V aktuálním ročníku nejvyšší anglické soutěže se ale Tomáš Souček stejně jako celý tým skotského managera Davida Moyese výkonnostně propadl.

Podle příznivců i londýnských médií je ale zhoršení konkrétně českého fotbalisty až příliš výrazné a do očí bijící.

Znovu se to potvrdilo po utkání proti Saints, které Hammers doma vyhráli 1:0. Souček hrál na postu ofenzivnějšího z trojice středových záložníků a v 68. minutě byl ze hřiště stažen. Ihned po utkání přišla tvrdá kritika.

"Byl naprosto otřesný. Už žádné výmluvy, Moyes musí ohledně Součka učinit zásadní rozhodnutí. Pro dobro týmu," napsal server Hammers News. "Manažer musí vidět, že Souček West Ham brzdí snad ve všech aspektech hry," dodal autor.

Český fotbalista je na pranýři za to, že si téměř nikdy nepřebírá míč rovnou do pohybu, tedy tak, aby se okamžitě nasměroval k další výstavbě hry. "Celé to zpomaluje a pokaždé to vypadá, že se dostane do potíží," uvedl web.

Podle analytického serveru WhoScored.com byl Souček nejhorším hráčem v základní sestavě Kladivářů, přičemž z jeho statistik v negativním smyslu vynikl zejména rozbor jeho přihrávek.

Za 68 minut osmadvacetiletý záložník přihrál pouze jednadvacetkrát s úspěšností 52 procent.

"To je v případě středního záložníka absolutně neslýchané číslo. Byl neomluvitelně špatný, není jiný způsob, jak jeho výkon popsat," kritizovali Hammers News.

Podobný názor měla i další periodika, která po každém utkání bodují hráče West Hamu. Ve všech byl Souček hodnocen nejhůře z týmu, částečně se mu mohl "rovnat" jen vynulovaný útočník Danny Ings.

"Souček byl nemotorný, ztrácel míče. Ano, je v týmu kvůli soubojům a hlavičkám, takže je trochu přísné hodnotit ho za přihrávky a práci s míčem. Ale na druhou stranu, je to přece záložník. Lavia ho naprosto zastínil," všiml si klubový web Claret and Hugh, jak Souček zaostával za devatenáctiletým belgickým středopolařem posledního týmu tabulky.

Souček ve většině zápasů nedostatek kvality přihrávek nahrazoval defenzivními příspěvky, v neděli se mu ale nedařilo ani v tomto ohledu. V duelu si nepřipsal žádný blok, vystižení přihrávky či odebrání míče.

V prvním poločase se z ochozů London Stadium často ozýval pískot. West Ham nebyl schopný kloudné rozehrávky a uchyloval se k nakopávaným míčům na bezmocného Ingse.

"Souček byl jednou z příčin tohoto problému," uvedl londýnský Evening Standard.

Nyní bude zajímavé sledovat, zda Moyes českého reprezentanta znovu podrží v základní sestavě. West Ham hraje už ve středu další existenční domácí duel proti Newcastlu, který se po víkendové výhře nad Manchesterem United probojoval na třetí místo Premier League.

Hammers jsou stále nepříjemně namočení do sestupového bláta. Na čtrnáctém místě mají k dispozici náskok jediného bodu před osmnáctým Leedsem.

