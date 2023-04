West Ham musí zaplatit Rusům za Krále. Jinak nebude moci registrovat nové hráče

Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží asi 1,96 miliardy korun. Podala na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá soud o vyhlášení konkurzu. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server HN.cz. Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestali hradit závazky odběratelé zboží. Peníze Mammoth dluží hlavně dodavatelům elektroniky, většinu dluhů ale zpochybňuje. Některé zboží podle firmy možná nebylo vůbec dodáno, prověřuje to podle Mammothu policie.

Mammoth v insolvenčním návrhu píše, že dluží 50 věřitelům skoro dvě miliardy. Závazky za zhruba 544 milionů jsou už více než 30 dní po splatnosti, z toho 46 milionů dokonce přes tři měsíce po splatnosti. Většinu dluhů má Mammoth vůči společnostem T-Mobile a J&T Leasing, od kterých odebíral elektroniku. Mammoth část zboží prodával či pronajímal dalším firmám, které ale podle provozovatele e-shopu přestaly loni na podzim za zboží platit a od začátku letošního března s Mammothem nekomunikují.