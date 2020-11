Přijde fotbal o hlavičky? Smrt legendy odstartovala debatu o dalších omezeních

Hlavičkování ve fotbale je opět předmětem debat. Poslední studie zveřejněné v britských médiích poukazují na to, že už relativně nízké množství hlaviček může mít dopad na kognitivní funkce.

Říjnová smrt legendy Nobbyho Stilese rozvířila ve Velké Británii opět debatu. Anglický mistr světa z roku 1966 v posledním období života trpěl těžkou demencí. Potíže neurologického rázu má i jeho někdejší spoluhráč Sir Bobby Charlton.

Britští vědci zároveň zveřejnili studii měřící dopady hlavičkování na mozek sportovců. Už dvacet hlaviček může vést ke zhoršení paměti nebo mentálních schopností. Projevy jsou podobné jako v případě otřesu mozku. Schopnost zapamatovat si novou informaci například poklesla o 20 procent.

Nadále tak rostou v odborné komunitě obavy, že hlavičkování má špatný vliv na správné fungování mozku a může zvyšovat riziko propuknutí demence.

Právě po smrti Nobbyho Stilese začali odborníci opět volat po tom, aby se souvislost mezi hlavičkováním a mentálními nemocemi, především demencí, začalo zkoumat více. "Úplný zákaz hlaviček pro děti by byl rozumný," myslí si bývalý spoluhráč Stolese i Charltona Sir Geoff Hurst.

Částečný zákaz platí už nyní. Děti ve věku do 12 let už nemohou na trénincích hlavičkovat v Anglii, Skotsku i Severním Irsku. Pro hráče do 18 let platí v trénincích omezení hlaviček.

Studie ukázala, že nejvíce se zhoršuje verbální a prostorové myšlení. "Je potřeba toto téma více prozkoumat. Jedním z opatření by ale mohlo být omezení hlaviček v trénincích pro všechny věkové skupiny," navrhuje jeden z autorů výzkumu. Dalším doporučením je použití pěnového míče nebo pečlivé hlídání tlaku míče v zápasech žáků.

Už dříve jiný výzkum ukázal, že fotbalisté mohou být až třikrát náchylnější k onemocněním mozku.

Obavy mají i současné fotbalové osobnosti. "Mám za sebou přes dvacet let hlavičkování. Samozřejmě je to znepokojující pro nás všechny. Bohužel zatím nemáme jednoznačné výsledky," komentoval trenér anglické reprezentace Gareth Southgate.

Omezení hlaviček v tréninku podpořili i trenéři Premier League včetně kouče mistrovského Liverpoolu Jürgena Kloppa. Stejný názor nesdílí útočník Watfordu Troy Deeney. "Upřímně. Za 14 let kariéry jsem se s nikým nebavil o hrozbě demence. Ani jsem neslyšel o žádném jiném hráči, který by to řešil," uvedl.

Nechtěl přitom zpochybňovat výsledky studie jako takové. "Riskantní prvky jsou i v dalších sportech. Bereme to na vědomí, přijímáme to," dodal. Stejně jako další poukazuje, že současné míče jsou výrazně lehčí a bezpečnější než těžké kopačáky dřívějších ér, se kterými hráli právě hráči jako Stiles.