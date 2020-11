Neobvyklé gesto v české lize. Papadopulos opravil videorozhodčího a vzdal se gólu

Fotbalista Karviné Michal Papadopulos předvedl v 9. ligovém kole proti Zlínu gesto, které se často nevidí. V 73. minutě mohli Slezané snížit na 1:2 po gólu Dávida Guby, což po kontrole záznamu na videu potvrdil i rozhodčí Pavel Orel.

Papadopulos však sudímu přiznal, že míč na spoluhráče, který stál v ofsajdové pozici, hlavou posunul on a ne zlínský Petr Buchta. Orel branku odvolal a Karvinští po dvou gólech Tomáše Poznara z úvodních devíti minut prohráli 0:2.

"Byl jsem přesvědčený, že v té situaci, kdy jsem prodlužoval míč, to ofsajd nebyl. Když se mě ale rozhodčí zeptal, nebudu mu lhát a vzdávat se zodpovědnosti," řekl na tiskové konferenci Papadopulos.

"Stalo se mi to poprvé, u nikoho jsem ještě neviděl, že by se přiznal. Koho by ale těšilo, že jsme dali gól, který platit neměl," dodal pětatřicetiletý bývalý reprezentační útočník.

Papadopulose ocenili všichni aktéři utkání. Zlínský trenér Bohumil Páník, který hráče vedl v dorostu Baníku Ostrava, navrhl gesto dodatečně ocenit.

"Navrhl bych Papimu cenu fair play, že se rozhodčímu přiznal, že míč na Gubu prodloužil on a ne náš hráč. Je to neobvyklý čin, který se u nás v Česku nevidí. Bude asi těžké ho obhajovat v kabině Karviné po tak vypjatém konci zápasu. Ale já Michala dobře znám z Baníku Ostrava a už jako mladý kluk byl velice férový a čestný hráč," řekl Páník.

Sportovní gesto vyzdvihl také autor obou branek Poznar. "Řekl jsem rozhodčímu Orlovi, ať se jde zeptat Michala, který se mu opravdu přiznal, že míč tečoval. Dnešním vítězem zápasu je Michal a já věřím, že se mu to brzy v dobrém zase vrátí. Klobouk dolů před ním," Poznar.

"Kdyby rozhodčí gól uznali, do konce by zbývalo ještě 20 minut a Karviná by měla velkou šanci vyrovnat. Mrzí mě ale, že rozhodčí tu teč nebyli schopní na hřišti ani u videa poznat, vzbudilo to zbytečně spoustu zlé krve na hřišti," doplnil dvaatřicetiletý Poznar, který má v této ligové sezoně na kontě pět branek.

Trenér Karviné Juraj Jarábek věří, že se Papadopulosův počin někdy Karviné v dobrém vrátí. "Michal předvedl obrovské gesto fair play. Je nejen vynikající, ale i čestný hráč a prostě cítil, že se musí přiznat. Já jen doufám, že se nám to vrátí a soupeř se také někdy přizná," řekl Jarábek.

Papadopulose mrzelo, že si Karviná v úvodních devíti minutách nechala dát dva góly.

"Zlín vstoupil lépe do zápasu, ze dvou šancí dal dvě branky. Říkali jsme si, že na Zlín vletíme vysokým presinkem a kvůli těm gólům se celý náš plán okamžitě rozpadl. Pak jsme sice drželi ve zbytku zápasu míč, ale bohužel je fotbal o gólech," konstatoval Papadopulos.

"Když nedáváte góly, je vám relativně slušná hra k ničemu. Doplatili jsme na špatnou produktivitu. Jak v Olomouci, tak proti Zlínu jsme měli šance, ale góly nedali. Jde to za mnou a ostatními útočnými hráči. Kdybychom dali kontaktní gól, hrálo by se nám mnohem líp," dodal odchovanec ostravského Baníku.