Sport

Teplice si drží náskok před barážovou pozicí. Doma remizovaly se Slováckem

Sport

Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1:1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček, ve druhé půli srovnal střídající Martin Koscelník.

Milan Rundič a Matěj Radosta v zápase Teplice - SlováckoFoto: Profimedia
Teplice na 13. místě udržely šestibodový náskok na dnešního soupeře, který je čtrnáctý na první barážové příčce.

Obě mužstva prodloužila sérii bez ligového vítězství. Teplice čekají na plný bodový zisk 10 utkání, Slovácko sedm. Celek z Uherského Hradiště na druhou stranu bodoval po pěti porážkách, "Skláři" po třech.

Skóre otevřel po čtvrthodině hráč, který na Stínadlech jedinou trefou rozhodl poslední vzájemný duel v prosinci.

Daniel Mareček si za vápnem našel odražený míč a trefil se přesně k tyči. Sedmadvacetiletý záložník vstřelil třetí branku v ligovém ročníku a potvrdil, že se mu proti Slovácku daří. Svému bývalému klubu nasázel v 10 ligových utkáních osm gólů.

Hosté byli více na míči, přes pozornou teplickou obranu se ale nedostávali do nebezpečných situací.

V 37. minutě Urban neudržel v rukavicích Kozákův přímý kop a museli mu pomoci obránci, o chvíli později už brankář Slovácka zasáhl jistěji proti Zlatohlávkově obstřelu.

Obraz hry zůstal i po změně stran stejný, hosté však začali být výrazně nebezpečnější. Poprvé zahrozili ve 49. minutě, Ndefeho pokus zpoza pokutového území vyrazil Trmal.

Angolský krajní bek měl ještě větší příležitost v 63. minutě, kdy se dostal k propadlému míči za obranu, ale sám před teplickým gólmanem selhal v zakončení.

O chvíli později měl gól na noze i Krmenčík, volej z malého vápna i vinou mírné teče poslal o centimetry vedle tyče.

V 79. minutě už byli "Skláři" za svou pasivitu potrestáni. Koscelník si našel ve vápně přizvednutý Marinelliho centr a i zády k bráně prodloužil míč hlavou do sítě. Zaznamenal tak premiérový zásah v sezoně nejvyšší soutěže.

Slovácko bodovalo na Stínadlech po třech vzájemných utkáních, v ligovém ročníku však vyhrálo jediný z 16 venkovních zápasů. Teplice doma v lize nezvítězily popáté za sebou.

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)

Branky: 15. D. Mareček - 79. Koscelník. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Adámková (video). ŽK: Pulkrab - Rundič, Tetour, Krmenčík. Diváci: 3078.

Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Radosta, Kodeš (76. Audinis), Náprstek, Riznič - D. Mareček (72. Bílek) - Zlatohlávek (62. Pulkrab), Kozák (60. Auta). Trenér: Frťala.

Slovácko: Urban - Huk, Daníček, Rundič - Ndubuisi (46. Marinelli), Tetour (80. Kostadinov), Trávník, Ndefe - Havlík (62. Koscelník), Suchan (62. Krmenčík) - Ouanda (90.+3 Juroška). Trenér: R. Skuhravý.

Tabulka:

1.

Zlín

31

10

7

14

39:49

37

2.

Mladá Boleslav

31

8

12

11

44:52

36

3.

Teplice

31

6

12

13

30:39

30

4.

Slovácko

31

5

9

17

27:46

24

5.

Ostrava

31

5

8

18

25:45

23

6.

Dukla

31

4

11

16

21:44

23

