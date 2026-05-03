Teplice si drží náskok před barážovou pozicí. Doma remizovaly se Slováckem

Fotbalisté Teplic v úvodním kole nadstavbové skupiny o záchranu remizovali doma 1:1 se Slováckem. Severočechy poslal do vedení Daniel Mareček, ve druhé půli srovnal střídající Martin Koscelník.
Teplice na 13. místě udržely šestibodový náskok na dnešního soupeře, který je čtrnáctý na první barážové příčce.
Obě mužstva prodloužila sérii bez ligového vítězství. Teplice čekají na plný bodový zisk 10 utkání, Slovácko sedm. Celek z Uherského Hradiště na druhou stranu bodoval po pěti porážkách, "Skláři" po třech.
Skóre otevřel po čtvrthodině hráč, který na Stínadlech jedinou trefou rozhodl poslední vzájemný duel v prosinci.
Daniel Mareček si za vápnem našel odražený míč a trefil se přesně k tyči. Sedmadvacetiletý záložník vstřelil třetí branku v ligovém ročníku a potvrdil, že se mu proti Slovácku daří. Svému bývalému klubu nasázel v 10 ligových utkáních osm gólů.
Hosté byli více na míči, přes pozornou teplickou obranu se ale nedostávali do nebezpečných situací.
V 37. minutě Urban neudržel v rukavicích Kozákův přímý kop a museli mu pomoci obránci, o chvíli později už brankář Slovácka zasáhl jistěji proti Zlatohlávkově obstřelu.
Obraz hry zůstal i po změně stran stejný, hosté však začali být výrazně nebezpečnější. Poprvé zahrozili ve 49. minutě, Ndefeho pokus zpoza pokutového území vyrazil Trmal.
Angolský krajní bek měl ještě větší příležitost v 63. minutě, kdy se dostal k propadlému míči za obranu, ale sám před teplickým gólmanem selhal v zakončení.
O chvíli později měl gól na noze i Krmenčík, volej z malého vápna i vinou mírné teče poslal o centimetry vedle tyče.
V 79. minutě už byli "Skláři" za svou pasivitu potrestáni. Koscelník si našel ve vápně přizvednutý Marinelliho centr a i zády k bráně prodloužil míč hlavou do sítě. Zaznamenal tak premiérový zásah v sezoně nejvyšší soutěže.
Slovácko bodovalo na Stínadlech po třech vzájemných utkáních, v ligovém ročníku však vyhrálo jediný z 16 venkovních zápasů. Teplice doma v lize nezvítězily popáté za sebou.
1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:
FK Teplice - 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Branky: 15. D. Mareček - 79. Koscelník. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Adámková (video). ŽK: Pulkrab - Rundič, Tetour, Krmenčík. Diváci: 3078.
Teplice: Trmal - L. Mareček, Halinský, Večerka - Radosta, Kodeš (76. Audinis), Náprstek, Riznič - D. Mareček (72. Bílek) - Zlatohlávek (62. Pulkrab), Kozák (60. Auta). Trenér: Frťala.
Slovácko: Urban - Huk, Daníček, Rundič - Ndubuisi (46. Marinelli), Tetour (80. Kostadinov), Trávník, Ndefe - Havlík (62. Koscelník), Suchan (62. Krmenčík) - Ouanda (90.+3 Juroška). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Zlín
31
10
7
14
39:49
37
2.
Mladá Boleslav
31
8
12
11
44:52
36
3.
Teplice
31
6
12
13
30:39
30
4.
Slovácko
31
5
9
17
27:46
24
5.
Ostrava
31
5
8
18
25:45
23
6.
Dukla
31
4
11
16
21:44
23
Švédové vyhráli Fortuna Hockey Games. Zápas Česka na tom už nic nezmění
Hokejisté Švédska porazili Finsko 3:2 a obhájili prvenství na Českých hrách. Stejně jako loni neztratili na turnaji Euro Hockey Tour v Česku ani bod.
Macinka označil snahu Pavla letět na summit NATO za součást jeho volební kampaně
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil záměr prezidenta Petra Pavla letět na summit Severoatlantické aliance v Ankaře za součást jeho kampaně za znovuzvolení, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima.
Dvě migrantky utonuly při snaze přeplout Lamanšský průliv z Francie do Británie
Dvě ženy přišly o život poté, co se u Calais převrhl člun s přibližně 80 migranty, kteří se pokoušeli přeplout z Francie do Británie. Napsala o tom agentura Reuters s odkazem na francouzské úřady.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.