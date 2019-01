Slavia otevřela brány fotbalového Edenu, Šmicer a spol. přilákali na dva tisíce fandů

před 3 hodinami

Možnost prohlédnout si zázemí Sinobo Stadium včetně klubového muzea nabídla o víkendu fanouškům fotbalová Slavia.

Prohlídka kabiny slávistického áčka, autogramiáda klubových legend v čele s Vladimírem Šmicrem a jako vrchol programu přípravný zápas S RB Slazburg. Víkendovou akci v Edenu navštívilo téměř dva tisíce příznivců sešívaných barev.

"Chtěli bychom poděkovat jak slávistům, kteří Sinobo Stadium navštívili, tak hlavně fanouškům, kteří se do akce aktivně zapojili a připravili několik zajímavých stanovišť po celém stadionu. V neděli dokonce naši fanoušci společně sledovali přípravné utkání z Portugalska proti Salzburgu. Jsme rádi, že jsme navázali na akci, kterou jsme pořádali před dvěma let a navíc ji ještě posunuli. Laťku jsme nastavili hodně vysoko a máme na co navazovat," prohlásil ředitel komunikace Michal Býček.

Kromě Vladimíra Šmicra se autogramiády zúčastnili další bývalí slávisté Lukáš Došek, Jaroslav Černý nebo Zdeněk Šenkeřík. Slávističtí fanoušci měli mimo jiné možnost zúčastnit se debaty s architektem stadionu Martinem Kotíkem či navštívit křest Červenobílých listů s živým vystoupením rappera Dekreta.