Slavia - Legia. Sešívaní zabojují o Evropskou ligu. V cestě stojí Poláci s Pekhartem

Hraje se nejen o prestiž, ale i o peněžní sumu. Slavia vypadnutím v 3. předkole Ligy mistrů přišla o 127 milionů korun, za postup do skupinové fáze by to bylo dokonce 400 milionů. Nyní jsou dvě varianty - Evropská liga za zhruba 92 milionů korun, nebo Konferenční liga za 74 milionů. Hráčů jde samozřejmě o to hrát co nejlepší soutěž, jenže klub potřebuje příjem z pohárů jako sůl. Na základě toho se pak může rozhodnout, jestli bude třeba prodat některou z opor nebo ne. A zájem by byl v zahraničí velký. Nejdřív se musí ale rozhodnout na hřišti. Slavia se naladila ligovou výhrou nad Mladou Boleslaví 2:0, zatím je tak v domácí soutěži stoprocentní. Dnes ji však čeká polský mistr, který ukázal v předkolech Ligy mistrů obrovskou kvalitu. Jedním z hráčů, kteří by mohli Slavii pozlobit, je i bývalý Slávista a reprezentační útočník Tomáš Pekhart. Nejlepší střelec polské ale nemá budoucnost v klubu jistou. Navíc ho nečeká asi milé přivítání, před desíti totiž hostoval i v pražské Spartě.