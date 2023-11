Silná trojka dál vylepšuje koeficient. Češi odskočili sokům, pojistili si patnáctku

České fotbalové kluby si po dalším povedeném čtvrtečním večeru v evropských pohárech výrazně pojistily postavení v elitní patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA.

Tuzemské týmy si po čtvrtém z šesti kol skupinové fáze upevnily 13. místo a na 16. příčku už mají více než dvoubodový náskok. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26, přičemž 15. pozice jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA.

Před čtvrtým kolem skupinové části drželo Česko v žebříčku před šestnáctým Srbskem náskok zhruba půl bodu, po čtvrtečním programu jej výrazně navýšilo. Tuzemské kluby odskočily i čtrnáctému Dánsku a patnáctému Norsku, na které mají k dobru už téměř bod.

Česko potvrdilo vynikající výsledky v pohárové sezoně a tento týden zapsalo 1,500 bodu. Jeden bod získalo ve čtvrtek za výsledky - Slavia v Evropské lize porazila AS Řím 2:0 a Plzeň v Evropské konferenční lize zdolala Dinamo Záhřeb 1:0. Neuspěl jen druhý z pražských klubů Sparta, která prohrála v Glasgow s Rangers 1:2. Další půlbod si pak Česko připsalo za již jisté první místo Plzně ve skupině.

Vedle Západočechů má jistou účast v jarní fázi pohárů už i Slavia. Je tak prakticky jisté, že Česko v této sezoně o elitní patnáctku již nepřijde. Tuzemské kluby navíc mohou zaútočit i na další pozice před sebou: na dvanácté Švýcarsko ztrácejí už jen 1,375 bodu a na jedenácté Rakousko 1,600 bodu.

V hlavní fázi pohárů se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v sezoně, v českém případě čtyřmi. Jediní Bohemians 1905 v tomto ročníku neuhráli ani bod a vypadli hned v úvodu kvalifikace. Další bonusové body se připisují za některé postupy. Česko zatím v ročníku posbíralo 29 bodů, což po vydělení čtyřmi dělá 7,250 bodu.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26. Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů. Pokud by tuzemské kluby poskočily v žebříčku na 12. místo, šla by v sezoně 2025/26 dvojice z nich do Evropské ligy a jen jeden do Konferenční ligy. Pro příští ročník to bude naopak.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):