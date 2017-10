Nevídaný zkrat Šírla. V divizním utkání nejprve nakopl protihráče, poté pěstí inzultoval sudího

před 1 hodinou

Bývalý český fotbalový reprezentant Radek Šírl předvedl v divizním utkání neskutečný zkrat. Ve 36. minutě zápasu svých Zbuzan proti Vysokému Mýtu nejprve shodil jednoho z protihráčů na zem a následně jej kopl do stehna. To ale není vše. Bývalý záložník Zenitu Petrohrad totiž po obdržení červené karty zaútočil na rozhodčí, pomezního strčil do hrudi a hlavního udeřil zezadu pěstí do ucha. Utkání bylo po Šírlově ataku předčasně ukončeno.

Zbuzany - Nevídaný blikanec předvedl v sobotním divizním duelu mezi Zbuzany a Vysokým Mýtem domácí obránce Radek Šírl (36). Někdejší reprezentant a vítěz poháru UEFA napadl protihráče a následně i rozhodčí.

Celý incident se odehrál ve 36. minutě utkání. Hosté vyrazili do rychlého protiútoku, ovšem jeden z hráčů si předkopl míč výrazně dopředu, takže se po balonu vrhl gólman domácích. Došlo ke střetu mezi oběma hráči, po kterém útočník přes brankáře přepadl. A to se domácím hráčům pranic nelíbilo.

Zbuzanští, ze které nastupuje celá řada bývalých ligových fotbalistů, se na útočníka Vysokého Mýta sesypali a důrazně mu spílali. "Nejaktivněji" si ale počínal bývalý obránce Zenitu Petrohrad či pražských Bohemians Radek Šírl, který nejprve svého soupeře shodil na zem a následně ho nakopl do stehna.

Do klubka hráčů poté přiběhli uklidnit situaci hlavní a pomezní rozhodčí, Matěj Cichra a Patrik Gunitš. Bylo jasné, že Šírl z celého konfliktu nevyvázne bez červené karty. Poté, co mu hlavní sudí Cichra červenou skutečně udělil, se bývalý internacionál obořil nejprve na pomezního Gunitše, kterého strčil do hrudi, následně zezadu udeřil hlavního Cichru pěstí do ucha, což způsobilo pád hlavního arbitra na zem. Ihned poté rozhodčí zápas předčasně ukončil. Celý incident si můžete prohlédnou na videu zde (čas 56:50)

Oficiální zápis o utkání hovoří takto: "Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování - fyzické napadení protihráče. Prudké vražení soupeře oběma rukama do oblasti krku v přerušené hře s následkem pádu, poté ležícího soupeře nakopl do oblasti stehna. Po udělení červené karty strčil oběma rukama zepředu do hrudi asistenta rozhodčího a následně zezadu prudce udeřil zaťatou pěstí hlavního sudího do hlavy do oblasti spánku okolo ucha, což zapříčinilo pád rozhodčího na zem. Tudíž došlo k inzultaci."

Podle zápisu se navíc Šírl uchýlil i ke slovním výpadům, když rozhodčímu vyhrožoval dalším fyzickým útokem. "Já si na tebe počkám, já ti ji napálím opravdu, ať máš důvod to ukončit," křičel podle hlavního rozhodčího Šírl.

Zbuzany, za které nastupují také bývalí ligoví hráči Mario Lička, Radek Dosoudil, či Marek Kincl, tak nevyužily vinou Šírlova zkratu šanci dotáhnout se na svého soupeře v tabulce divize C.

Redakce Aktuálně.cz zkoušela kontaktovat samotného Šírla telefonicky, ovšem neúspěšně. Prezident zbuzanského klubu Josef Huňáček sice na hovor redakce přijal, dění na hřišti ale komentovat nechtěl. Šírla pravděpodobně čeká několikaměsíční trest, a jeho klub peněžitá pokuta v řádech tisíc korun. Zatím rekordní trest padl v loňské sezóně na Trutnovsku, kde jeden z hráčů dostal za inzultaci rozhodčího dva roky bez fotbalu a k tomu několikatisícovou pokutu.