Silvestrovské ztráty favoritů: doma neuspěly Manchester City ani Barcelona

Policisté postřelili dnes večer v Městci Králové na Nymbursku muže, který podle nich se sekerou ohrožoval rodinu, byl agresivní a s přivolanými policisty nespolupracoval. Muž je v péči lékařů, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Další okolnosti události kriminalisté prošetří.

"Po 17:00 byly povolány policejní hlídky do Městce Králové k agresivnímu muži, který ohrožoval sekerou svoji rodinu. Ani přes výzvy policistů se nezastavil, útočil i na policisty, kteří museli použit donucovací prostředek a na muže vystřelili," řekla Richterová. Muž byl podle ní postřelen do nohy a do břicha.

"V Městci Králové jsme ošetřili muže, který měl poranění v oblasti břicha a lýtka, letecky byl převezen na traumacentrum v Hradci Králové," řekla ČTK mluvčí záchranářů Monika Nováková.