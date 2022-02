Schick si v Mohuči poranil lýtko, Leverkusen dobu rekonvalescence neprozradil

Český fotbalový útočník Patrik Schick z Leverkusenu nedohrál páteční zápas německé ligy v Mohuči kvůli zranění lýtka. Přesná povaha zranění a délka případné absence ještě není známa.

Šestadvacetiletý Schick v předehrávce 23. kola vstřelil svůj dvacátý gól v bundesligové sezoně, krátce po přestávce ale musel střídat. Už zhruba po půlminutě hry si bez cizího zavinění poranil levé lýtko a po ošetřování pro něj tři minuty po zahájení druhé půle zápas skončil. Třetí tým tabulky v Mohuči neudržel dvakrát vedení a prohrál 2:3.

"Ještě jsem s hráčem nemluvil, takže nemůžu k rozsahu (zranění) nic říct. Podrobí se nezbytným vyšetřením a pak sdělíme, jak na tom je," uvedl na pozápasové tiskové konferenci trenér Leverkusenu Gerardo Seoane.

Schick je klíčovým hráčem Bayeru v boji o postup do Ligy mistrů a české reprezentace, kterou v závěru března čeká play off o postup na mistrovství světa do Kataru.