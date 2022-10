S nožem na trenéra. Fotbalista druholigového Varnsdorfu strávil noc v policejní cele

Fotbalista druholigového Varnsdorfu Bojan Dordič na úterním tréninku ohrožoval nožem trenéra brankářů Radka Porcala.

Uvedl to iSport.cz s tím, že osmadvacetiletého ofenzivního hráče zadržela policie a srbský rodák s bosenským pasem strávil noc v cele předběžného zadržení.

Dordič údajně nožem trenérovi gólmanů vyhrožoval, ale k fyzickému napadení nedošlo. "Nechci to komentovat, každopádně jeho návrat do týmu nepřipadá v úvahu. Hodně mě to zklamalo," řekl iSportu šéf varnsdorfského klubu Vlastimil Gabriel.

Informaci o případu potvrdila Eliška Kubíčková, tisková mluvčí policie v Děčíně, pod kterou spadá varnsdorfská pobočka.

"Krátce po desáté hodině dopoledne, po předchozí slovní a fyzické roztržce mezi jedním z fotbalistů a trenérem, mělo údajně dojít ze strany hráče k ohrožování trenéra nožem," sdělila Kubíčková.

Přivolaní policisté podezřelého muže na místě zadrželi a následně umístili do policejní cely, řekla. "Okolnosti celého případu jsou předmětem prověřování. S ohledem na počáteční stadium prověřování a probíhající úkony nemůžeme sdělit bližší informace," dodala mluvčí.

Dordič posledních pět zápasů po zranění nehrál, v předchozích devíti duelech vstřelil šest branek. Ve Varnsdorfu působí od loňského léta, v minulém ročníku byl s 15 góly druhým nejlepším střelcem soutěže.

V letech 2019 a 2020 odehrál za Opavu a Liberec 28 utkání v první lize s bilancí dvou gólů.