Klub rváčů. V Rusku se servaly celé týmy Zenitu a Spartaku, padlo šest červených

Utkání ruského domácího poháru mezi Zenitem Petrohrad a Spartakem Moskva skončilo hromadnou bitkou, do které se zapojily také obě lavičky. Rozhodčí nakonec rozdal šest červených karet.

Zápas po devadesáti minutách spěl do penalt, ale v nastaveném čase se do sebe oba týmy pustily. Do potyčky se rychle zapojily obě lavičky včetně realizačních týmů a na hřišti se utvořilo několik hloučků.

K vidění byly pěsti i kopy a rozhodčímu se vůbec nedařilo dostat vřavu pod kontrolu, přestože na dostupných záběrech lze vidět, že první červenou pro domácího Rodriga tasil už v průběhu šarvátky.

Na začátku celé bitky byl domácí útočník Quincy Promes a hostující Wilmar Barrios. Tito dva se střetli rameno na rameno a vyměnili si pár ostřejší slov. Promes je známý fanouškům z Evropy díky svým angažmá v Seville nebo Ajaxu.

Na jejich hádku reagovaly bez váhání oba týmy a bitka byla na světě. Tvrdé souboje trvaly přes minutu a uklidnění celé situace ještě mnohem déle. Na konci udělil rozhodčí šest červených karet, tři na každé straně. Jednu z nich obdržel i Barrios, další viděl bývalý hráč Barcelony Malcolm.

Vyloučení mohlo padnout i více, protože do fyzické konfrontace se zapojily i realizační týmy a náhradníci, kteří na hrací ploše neměli co dělat. Identifikovat ale správně všechny aktéry konfliktu byl pro sudí takřka nemožný úkol. Díky tomu, že hlavní rozhodčí rozdal jen jen šest červených, se utkání dohrálo.

Zenit postoupil po penaltovém rozstřelu, který vyhrál 4:2. Není ovšem pochyb, že bitka nevídaných rozměrů ještě bude mít další disciplinární dohru.