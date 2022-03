Expert z Německa nebo Micheľ s pachutí "cinklého jara". Derby už řídili cizinci

Antonio Saldanha Ribeiro (Portugalsko)

Slavia - Sparta 1:2

Datum: 20. 5. 1971, 26. kolo

Góly: 52. Z.Klimeš - 81. J.Jurkanin, 87. F.Gögh

Pozice před derby: Slavia 12. místo (23 bodů), Sparta 4. místo (29 bodů)

Konečné pořadí: Slavia 12. místo (29 bodů), Sparta 4. místo (35 bodů)

Nešlo o plánovaný záměr svěřit utkání do cizích rukou či neschopnost orgánů najít správného muže. Federální liga využila mezinárodního semináře rozhodčích a zkušený portugalský odborník s odznakem FIFA vlastně dostal nečekaný dárek. Nešlo ani o vypjatý souboj, kde se jitřilo, přestože závěr soutěže se blížil. Pro titul si nakonec v pohodě dokráčel Spartak Trnava.

Zahraniční rozhodčí s píšťalkou byla rarita, ovšem ne pro všechny. "Ani jsem si nevšiml, že by tam byl cizinec," přiznal sparťanský útočník Petr Uličný, který jinak měl velký přehled, co se na hřišti děje. Slávistická strana byla však náležitě nachystána. "Trenér Havránek nás upozorňoval, abychom si dali pozor na gesta, ale i na řeči, že by to mohl být problém," odhalil další z budoucích bardů trenérského řemesla Ivan Kopecký.