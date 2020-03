Z jeho hotelů budou nemocnice. Ronaldo pomůže v boji s koronavirem

Vláda zařadila dodatečně na program své pondělní schůze návrh zákona, který by podle organizace Transparency International (TI) mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Uvedl to na svém facebookovém profilu spolek Milion chvilek.

Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by Babiš byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu, uvedla už dříve TI. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem. Aktuální vyjádření úřadu ČTK shání.