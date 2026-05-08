Přeskočit na obsah
Benative
8. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Prostě jsem upadl na stůl, hájí Valverde rvačku se spoluhráčem. Řeší i únik informací

ČTK

Fotbalista Federico Valverde popřel informace médií, že se po čtvrtečním tréninku Realu Madrid popral v šatně se spoluhráčem Aurélienem Tchouaménim. Uruguayský záložník sice skončil po hádce v nemocnici s tržnou ranou na hlavě, na sociálních sítích ale popřel, že by mezi nimi došlo k fyzické konfrontaci. Zdůraznil, že ho Tchouaméni rozhodně neudeřil.

Spain Soccer La Liga
Federico ValverdeFoto: CTK
Reklama

"Během hádky jsem se nedopatřením uhodil čelem o stůl a utrpěl jsem malou tržnou ránu, která vyžadovala rutinní návštěvu nemocnice," napsal Valverde k incidentu s tím, že ho celá situace mrzí.

"V každé normální šatně se tyto věci dějí a řeší se interně, aniž by se dostaly na veřejnost. Je zřejmé, že za tím někdo stojí a rychle to rozšířil," postěžoval si, že někdo vynáší informace.

Real neprožívá právě vydařené období. Momentálně se připravuje na nedělní El Clásico v Barceloně, po němž může jeho rival slavit mistrovský titul. Madridský klub pak vyjde v sezoně naprázdno. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů vypadl s Bayernem Mnichov, ze hry venku je i v domácím poháru.

Napětí v týmu v poslední době stoupá. Už na počátku týdne španělská média informovala o incidentu mezi obránci Álvarem Carrerasem a Antoniem Rüdigerem.

Reklama
Reklama

Valverde a Tchouaméni se údajně pohádali už ve středu a o den později se konflikt v tréninkovém areálu vyhrotil poté, co Valverde odmítl Tchouaménimu podat ruku.

Klub v oficiálním prohlášení bez bližších podrobností potvrdil, že mezi hráči došlo ke konfliktu. S oběma zahájil disciplinární řízení, výsledky oznámí po skončení interního vyšetřování.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Napjatá schůzka k summitu NATO. Pavel vyčetl Babišovi pozdní příchod, pak řekl víc

Klíčová schůzka měla rozhodnout o cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary i o dalším vývoji sporu mezi Hradem a vládou. Po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je ale jasné, že je vše při starém. Prezident dál trvá na cestě na summit, premiér nesouhlasí. A zatímco Pavel po jednání předstoupil před novináře, Babiš odešel zadním vchodem.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / Shutterstock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / Shutterstock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / Shutterstock

Drama na západě Německa. Lupiči přepadli banku a drží v ní rukojmí

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama