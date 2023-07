Premiéra z říše snů. Čvančara se trefil v Německu po 135 vteřinách a trenér plesá

Čerstvá posila německé Borussie Mönchengladbach se blýskla hned prvním přípravném zápase gólem. Český útočník Tomáš Čvančara skóroval hlavou v přípravném zápase proti týmu třetiligovému 1. FC Saarbrücken. Jeho tým pak vyhrál 2:1.

Běžela třetí minuta, když si Čvančara naskočil na vysoký centr, líznul balón hlavou zády k bráně a otevřel skóre.

I díky dvaadvacetiletému českému útočníkovi, který v létě přestoupil do bundesligy z pražské Sparty tak vestfálský celek zvítězil 2:1.

"Potřebovali jsme jasného střelce, který bude vysoko ve statistikách střelců. Takového, kterého jen tak někdo neodstaví od míče a který se umí prosadit ze všech pozic. A Tomáš to teď jasně dokazuje," plesal nad výkonem českého mladíka trenér Borussie Gerardo Seoane.

Čvančara tak skvěle načal své druhé zahraniční angažmá, v mládeži v roce 2019 působil v italském Empoli, kde nastupoval za výběr do 19 let. Do Sparty přestoupil předloni v prosinci z Jablonce a zaznamenal v jejím dresu 24 soutěžních branek. V uplynulé sezoně 12 ligovými góly pomohl Letenským k prvnímu titulu po devíti letech, v závěru ročníku kvůli zranění nehrál.