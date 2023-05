Skončeme s aktivismem a vraťme se k fotbalu. Klečení štěpilo společnost, říká manažer

jšk

Intenzivní diskuzi na britských ostrovech vyvolal komentář Simona Jordana, bývalého majitele fotbalového klubu Crystal Palace. Pětapadesátiletý úspěšný byznysmen a sportovní komentátor se opřel do nejvyšší anglické soutěže Premier League, která je podle něj plná aktivizmu a kauz, zatímco fotbal je až na vedlejší koleji.

Přehnaná politická korektnost a všudypřítomné moralizování, jak by se lidé měli chovat. S tím má v Premier League problém Simon Jordan, byznysmen, který zbohatl díky podnikání v oblasti mobilní telekomunikační techniky a na začátku tisíciletí byl vlastníkem i šéfem klubu Crystal Palace.

"Proč nemůže být sport jen o sportu? Proč zrovna fotbal cítí potřebu být vnímán jako lék na všechny neduhy společnosti? Navrhuji, aby my všichni, kteří chodíme na stadiony, abychom chodili prostě jen na sport," říká ve svém komentáři na portálu Daily Mail.

Podle něj se nynější anglický fotbal věnuje spíš z aktivismu anebo přetřásání různých kauz. "Hra se stala prostředkem k předávání nejrůznějších zpráv od klimatu až po rasovou diskriminaci, od struktury společnosti až po monarchii. Je nemožné vynechat neustálé zprávy o tom, jak bychom měli myslet a chovat se," zlobí se Jordan.

Nejvíc na očích je samozřejmě Premier League, která se podle Jordana tlačí dostat do role, která jí úplně nenáleží. "To pokrytectví! Nemůžete tvrdit, že máte ve své kapse všechny ctnosti světa, zatímco fotbalové kluby kupují někteří lidé, kteří v očích mnohých nejsou úplně sympatičtí."

Jako konkrétní příklad předkládá trend z posledních let, kdy fotbalisté poklekávali na podporu hnutí Black Lives Matter. "Premier League se rozhodla, že bude muset přijmout kontroverzní gesto ze Spojených států. Navzdory skutečnosti, že zde máme velmi odlišnou společnost a náš fotbal je docela inkluzivní. Přirovnávat to, co se děje tady, k tomu, co se odehrává za Atlantikem, je hmatatelně absurdní. Bylo evidentní, že Premier League dělá to, co mylně považovala za správné," dodává Jordan.

Jinak hodnotné poselství v této formě prý rozdělilo společnost a postavilo veřejnost proti sobě. "Každý, kdo to udělal, byl úžasný a ten, který gesto odmítal a oponoval myšlence, že tato země je institucionálně rasistickým ostrovem, byl pranýřován jako rasista."