Jablonec v poháru nestačil na druholigový Vyškov. Jsme za blázny, zní ze severu Čech

Fotbalisté Jablonce ve 3. kole domácího poháru nečekaně prohráli s druholigovým Vyškovem 0:1 a v této sezoně MOL Cupu se stali druhým vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže. Hosté rozhodli o překvapivém vítězství v 86. minutě gólem z penalty.

Z prvoligových týmů už ve 2. kole opustily domácí pohár Pardubice po prohře ve Velvarech. Hlavní část zápasů 3. kola MOL Cupu je na programu příští týden, kdy do soutěže vstoupí i elitní české kluby - ligový lídr Plzeň, Slavia, Sparta a obhájce trofeje Slovácko.

Jablonecký trenér Horejš postavil na souboj s třetím týmem druhé ligy silnou sestavu, mezi tyčemi ale stejně jako v předchozím kole dostala šanci gólmanská dvojka Richter. Severočeši od začátku dominovali, ale v koncovce si počínali velmi lehkovážně.

Několik výborných zákroků si připsal devatenáctiletý vyškovský brankář Kinský, domácím pak nepomohlo ani trojité střídání po hodině hry a příchod ofenzivních hráčů Chramosty, Jovoviče a Ikauniekse. Naopak v 85. minutě se hosté dostali do brejku, který zastavil ve vápně Richter jen za cenu faulu, a střídající Vintr z pokutového kopu nezaváhal.

"Je to průšvih, samozřejmě jsme chtěli jít v MOL Cupu dál. Soupeř neměl co ztratit, my když takový zápas nezvládneme, tak jsme pro republiku za blázny," řekl novinářům asistent jabloneckého trenéra Jiří Kohout.

"V utkání jsme po celou dobu měli platonickou převahu, spoustu držení míče a přihrávek kolem vápna, ale jestli byly situace ve vápně tři čtyři, tak je to moc. Soupeř hrál s chutí, jednou nám utekl a byla z toho penalta. Nelepilo nám to. Nezvládli jsme to, to je velká chyba," dodal.

Jablonečtí si nespravili náladu po víkendové ligové porážce s Pardubicemi a po nedávné sérii čtyř soutěžních vítězství nyní dvakrát za sebou prohráli. Devátý celek ligové tabulky v neděli přivítá mistrovskou Plzeň.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Jablonec - Vyškov 0:1 (0:0)

Branka: 86. Vintr z pen.

Sestava Jablonce: Richter - Surzyn, Akpujde, Heidenreich - Cools, Houska, Považanec, Šulc (59. Jovovič), Polidar - Patrák (59. Chramosta), Sejk (59. Ikaunieks). Trenér: Horejš.