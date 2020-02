Potvrzeno: Slavia dotáhla příchod talentovaného stopera Zimy z Olomouce

Devatenáctiletý zadák bude ve vedoucím týmu české ligy hostovat do konce sezony a Pražané na něj mohou uplatnit opci na přestup.

Fotbalisty pražské Slavie posílil talentovaný obránce David Zima. Červenobílí o tom informovali na svém webu.

Zima už přicestoval za novým týmem na soustředění do Portugalska. "Máme povolení od Sigmy Olomouc, aby se s námi David připravoval. Veškeré formality budou dotaženy během následujícího týdne," uvedl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

"Jsem rád, že už to mám za sebou, protože se to trochu táhlo. Jsem rád, že mě Olomouc pustila a že se můžu připravovat se Slavií. Těším se na to, je to zase oproti Sigmě něco jiného, větší kvalita, ale na druhou stranu i větší zodpovědnost," podotkl Zima.

Přestože si talentovaný obránce zatím v české lize připsal jen dva starty a na podzim nastoupil do 11 utkání třetí ligy za olomouckou rezervu, Pražané o něj hodně usilovali. Podle médií za přestup mládežnického reprezentanta do Edenu nabízeli až 30 milionů korun.

Slavia, která vede po podzimu ligu o 16 bodů, zatím v zimní přestávce angažovala převážně mladé hráče. Vedle Zimy získala Patrika Hellebranda ze Slovácka a z hostování v Liberci přišli Petar Musa a Oscar.

pha ura