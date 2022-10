Plzeňským mladíkům dal gól Ibrahimovic, přesto znovu obrali Bayern. Remizovali 3:3

Fotbalisté Plzně do 19 let ve čtvrtém kole skupinové fáze Youth League remizovali na domácí půdě 3:3 s Bayernem Mnichov a bodově navázali na vítězství 2:1 ze hřiště slavného soupeře.

Viktoria udržela před německým týmem třetí místo v tabulce.

Skóre utkání v Přešticích se přelévalo z jedné strany na druhou. Ve 12. minutě navázal na branku z minulého týdne útočník Krůta, do poločasu ale otočili stav Copado a penaltovou trefou Ibrahimovic, jmenovec slavného švédského fotbalisty.

V 60. a 72. minutě Viktoria znovu vedla po gólech stoperů Vacka a Palusky, jenž se rovněž prosadil v obou utkáních s bavorským velkoklubem.

Čtvrt hodiny před koncem uzavřel skóre Ranos, jemuž připravil branku autor gólu a dvou asistencí Ibrahimovic, německý mládežnický reprezentant s kosovskými předky.

V plzeňském dresu se blýskl třemi asistencemi záložník Sojka.

Další zápas čeká Plzeň za dva týdny na hřišti Interu Milán. Do vyřazovací fáze soutěže postoupí první dva celky.

Youth League pro fotbalisty do 19 let - 4. kolo skupiny C:

Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov 3:3 (1:2)

Branky: 12. Krůta, 60. Vacek, 72. Paluska - 33. Copado, 41. Ibrahimovic z pen., 76. Ranos,

Sestava Plzně: Baier - Keltyčka (60. Červený), Paluska, Vacek, Falout - Deml (90.+3 Novák), Gaszczyk, Sojka - Krůta, Štauber (83. Dabani), Hašek (83. Kule). Trenér: Šiml.