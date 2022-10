Opičí skřeky a nechutné urážky. Rasisté by měli dostat doživotní zákaz, míní Vinícius

Fotbalista Realu Madrid Vinícius Júnior se ostře vymezil vůči fanouškům, kteří byli usvědčeni z rasismu. Podle brazilského útočníka či křídelníka by tito lidé měli dostat doživotní zákaz navštěvovat stadiony.

Dvaadvacetiletý hráč tmavé se v září stal terčem rasistických urážek od fanoušků Atlética před madridským derby s Realem. "Všichni rasisté by měli za své chování zaplatit. Pokud rádi chodí na fotbal, tak by ti fanoušci Atlética měli dostat zákaz ještě někdy vkročit na stadion," řekl Vinícius brazilské televizní stanici Globo. "To je donutí, aby nesli následky a zamysleli se nad svými činy," doplnil brazilský reprezentant.

Na stadionu Wanda Metropolitano byly během zápasu, který hostující Real vyhrál 2:1, slyšet opičí skřeky a popěvky "Viníciusi, chcípni". Vedení Atletica uvedlo, že pracuje s úřady na identifikaci chuligánů. Případ vyšetřuje i madridský státní zástupce.

"Je hodně těžké říct, jestli rasismus z fotbalu někdy zmizí, když to pořád dělá tolik lidí. Ale rád bych věřil tomu, že existuje více dobrých lidí než těch špatných," prohlásil Vinícius.

Na jeho adresu se nevybíravě vyjádřil i španělský agent Pedro Bravo, jenž během populární televizní show El Chiringuito uvedl, že Vinícius při svých extravagantních gólových oslavách nerespektuje soupeře. Vzkázal mu, aby se přestal chovat jako opice, a pokud chce tančit sambu, ať jede do Brazílie.

Vinícius pak ve videu označil Bravovy výroky za xenofobní a rasistické. Také upozornil, že nepřestane tančit a že podle něj úspěch Brazilců tmavé pleti v Evropě štve hodně lidí. Opory "Bílého baletu" se zastali například brazilská legenda Pelé nebo spoluhráč z národního týmu Neymar.

Real Madrid vydal prohlášení, že proti urážkám Viníciuse podnikne soudní kroky. Bravo se na sociálních sítích omluvil s tím, že nikoho nechtěl urazit a frázi "chovat se jako opice" nemyslel rasisticky.