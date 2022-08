Opava jako Vikingové. Ve Vlašimi se nestačili divit, když otevřeli kabinu hostí

jšk

Po utkání 2. předkola Konferenční ligy překvapili v Praze na Letné fanoušci Vikingu Stavanger, když po sobě uklidili celý sektor a odpadky odevzdali naskládané v několika igelitových pytlích. Podobně příjemného překvapení se dočkali správci stadionu ve Vlašimi, která v rámci víkendového programu Fortuna:Národní ligy hostila Opavu. Úklidem se blýskli nejen fanoušci, ale i samotní fotbalisté.

Tristní úvod podzimní části druhé ligy zažívají fotbalisté Vlašimi. Ještě v květnu válčili s Teplicemi o právo startovat v nejvyšší soutěži, po pěti zápasech nové sezony se ale krčí na dně druholigové tabulky s nulovým bodovým ziskem.

Jeden z mála pozitivních momentů čekal středočeský klub po zatím posledním duelu, ke kterému dorazila Opava. Poté co Slezané zamířili na cestu k domovu, našli vlašimští funkcionáři jejich kabinu uklizenou, s odpadky naskládanými do dvou žlutomodrých pytlů. A co víc, stejně pořádkumilovně se zachovali i opavští fanoušci.

"Ze společnosti se vytrácí základní hodnoty a my věříme, že sport, konkrétně fotbal, je nejlepší věc, která může měnit společnost a náladu v ní. Fotbal nesmí být veřejností vnímán jen kvůli podplácení, podvádění, bitkám, nadávkám a urážení. Fotbal musí vyznávat základní hodnoty - musíme tedy umět poděkovat, pogratulovat, uklidit po sobě, když nás někdo hostí, a také roztřídit odpadky," uvedl slezský klub na vysvětlenou.

Opava se do projektu #ProCistyFotbal zapojila už od prvního kola, uklizeno tak bylo nejen ve Vlašimi, ale také ve Varnsdorfu a Olomouci.