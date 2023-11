Nové dno, žasnou fanoušci Manchesteru. Hráči nastupují v replikách z fanshopu

Za hlubokou krizi Manchesteru United prý může i špatné vybavení, v němž fotbalisté nastupují do zápasů. Podle anglického listu Daily Mail jsou tak nespokojení s dodanými věcmi, že raději hrají v replikách z fanshopu.

Anglický deník tvrdí, že si "Rudí ďáblové" stěžují na příliš těsné dresy a stulpny, které klubu poskytuje německý výrobce sportovního zboží Adidas.

Ten dodává prvnímu týmu přiléhavější dresy, než jaké se běžně vyrábí pro fanoušky. Ovšem podle fotbalistů jsou těsné až moc a nedá se v nich hrát.

Jedním z hráčů, který projevil hrubou nespokojenost, je brankář Andre Onana, jenž požadoval jiný dres i během utkání proti Sheffieldu 21. října.

Příliš těsné podkolenky někteří fotbalisté vyřešili tak, že do nich na lýtkách prostříhali díry, což je praxe obvyklá i v českých ligových klubech.

Nicméně United podle Daily Mailu vymysleli jako prozatímní krok nákup stulpen ve fanouškovském obchodu, než situaci vyřeší přímo s Adidasem.

Příznivce klubu z Old Trafford ovšem to, že hráči viní z bídných výsledků i problémy s vybavením, spíš vytočilo.

"Už jsme to sváděli na VAR. Na rozhodčí. Na zranění. Na program. Na majitele. Na stadion. Jediná věc, která chyběla, bylo vybavení. A hle - je to tady," napsal jeden z fanoušků na sociální sítě.

"Tohle je nové dno," souhlasil s ním jiný. "Stali jsme se klubem pro smích," přidal další.

United v neděli prohráli doma ligové derby se City 0:3, ve středu se po stejném výsledku s Newcastlem - rovněž před vlastními diváky - pakovali z Ligového poháru.

Poprvé od roku 1962 tak podlehli na Old Trafford dvakrát za sebou o tři či více branek.

Poprvé dokonce od sezony 1930/1931 ztratili doma pět z úvodních deseti zápasů sezony.

Deník The Sun spočítal, že za posledních deset let prohráli "Red devils" před svými fanoušky v Premier League 34 zápasů, což je stejné číslo, jako měl legendární kouč Alex Ferguson za celou svou sedmadvacetiletou éru v klubu (1986-2013).

Sun dokládá bídu United také tím, že ve středečním propadáku s Newcastlem měli domácí víc kapitánů než střel na branku. S páskou totiž začal Casemiro, po jeho zranění si ji vzal Victor Lindelof a ten ji zase předal tradičnímu kapitánovi Bruno Fernadesovi, když nastoupil jako střídající hráč.

Zato mezi tyče vyprodukovali "Rudí ďáblové" pouhé dvě rány.

Není divu, že podle anglických médií to má kouč Eric ten Hag nahnuté. "Přijímám za to odpovědnost. Je to můj tým a nedaří se mu," uznal nizozemský stratég, jehož celek je v Premier League až na osmé příčce tabulky.

Rezignovat však sám nehodlá. "Chápu, že když nejsou výsledky, fanoušci se na to ptají. Ale já jsem bojovník. Beru to jako výzvu," prohlásil Ten Hag.

Na Old Trafford přišel loni v květnu, ovšem slavný klub nijak nepozvedl, přestože dostal řadu hvězdných posil (např. Antony, Onana, Mount, Höjlund).

Mezi jeho možné nástupce počítají anglická média francouzskou legendu Zinedineho Zidaneho, bývalého kouče Chelsea Grahama Pottera, italského odborníka Roberta de Zerbiho, jenž předvádí zázraky s Brightonem, Diega Simeoneho z Atlétika Madrid či bývalého dlouholetého záložníka United Michaela Carricka, který už byl asistentem Josého Mourinha či Oleho Gunnara Solskjaera.

V sobotu hraje Manchester v Premier League na půdě Fulhamu.