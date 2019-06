Neymar strávil dvě hodiny na policii. Vysvětloval zveřejnění vyzývavých fotek

před 42 minutami

Brazilský fotbalista Neymar vypovídal ve čtvrtek večer zhruba dvě hodiny na oddělení počítačové kriminality policie v Riu de Janeiro. Sedmadvacetiletý útočník v rámci své obrany proti obvinění ze znásilnění zveřejnil na sociálních sítích zprávy a fotografie údajné oběti bez jejího souhlasu, čímž mohl porušit její právo na soukromí.

Neymar při odchodu z policejní budovy mluvil s novináři jen v obecné rovině. "Chci pouze poděkovat za zprávy plné podpory, které všichni posílají," uvedl útočník Paris Saint-Germain.

K výslechu dorazil o berlích kvůli zraněnému kotníku, jenž ho nepustí na mistrovství Jižní Ameriky, které Brazílie pořádá.

V příštích dnech by měl Neymar vypovídat na policii v Sao Paulu, kde na něj šestadvacetiletá brazilská modelka minulý pátek podala oznámení. Hvězdný fotbalista ji údajně znásilnil v hotelu v Paříži 15. května.

Neymar obvinění odmítl a na svou obranu zveřejnil konverzaci se ženou na WhatsAppu po údajném znásilnění včetně jejích velmi vyzývavých fotek. Útočník proto tvrdí, že se stal obětí vydírání.

Modelka Najila Trindadeová tento týden v brazilské televizi poprvé veřejně o případu promluvila. Podle ní začal být Neymar agresivní, když s ním odmítla mít nechráněný sex. Několikrát ji prý poté uhodil. "Nekomunikoval se mnou, prostě jednal," řekla.

Její právník Danilo Garcia de Andrade uvedl, že Trindadeová od té doby bere léky, má problémy se spánkem a je vystrašená. Prý také dostává výhružky, neřekl ale od koho.

Ve čtvrtek se objevilo na sociálních sítích video, údajně z druhého dne, na němž jsou Neymar a Trindadeová zachyceni ve fyzické rozmíšce. Podle fotbalistova otce a agenta Neymara da Silvy Santose je to důkaz, že na jeho syna byla nastražena past. To ale žena popřela. "Přece bych se takhle nevystavila veřejnosti, abych dostala od Neymara peníze. To nedává smysl," řekla.