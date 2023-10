Nevídaný propadák. Ajax je poprvé v historii na posledním místě tabulky

Podívejte se na sestřih utkání nizozemské ligy, v němž fotbalisté slavného Ajaxu Amsterdam prohráli vysoko 2:5 v Eindhovenu a poprvé v historii klesli na poslední místo tabulky.

Nejúspěšnější nizozemský celek v neděli prohrál na stadionu lídra soutěže a po páté porážce za sebou se 36násobný mistr propadl na dno tabulky.

Ajax ale oproti většině soupeřů odehrál o dva zápasy méně, a pokud je zvládne, může z osmnáctého místa poskočit na deváté.

Na starost už by to měl mít nový trenér John van 't Schip. Podle médií by amsterdamský klub měl příchod mistra Evropy z roku 1988 potvrdit dnes.

Van 't Schip měl původně do klubu přijít jako poradce. Nakonec se ale týmu ujme jako hlavní trenér a podepíše smlouvu do konce sezony.

Poprvé by měl bývalý nizozemský reprezentant vést Ajax už ve čtvrtek proti Volendamu.

Devětapadesátiletý Van 't Schip jako hráč s Ajaxem získal čtyři tituly a vyhrál Pohár UEFA a Pohár vítězů pohárů.

V roce 2009 ho vedl jako dočasný trenér a před tím v klubu působil i jako asistent a kouč rezervního týmu a mládeže. Za sebou má také angažmá v Melbourne, Guadalajaře, Twente nebo Zwolle.

Naposledy Van 't Schip vedl v letech 2019 až 2021 řecký národní tým, u kterého skončil po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy.