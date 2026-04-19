Nevídané: gól, který zařídil postup, dal brankář. A na úplně jiném hřišti

Cardiff si návrat do druhé nejvyšší anglické fotbalové ligy zajistil i díky nevídanému momentu. V jiném zápase skóroval gólman a rozhodl o jeho postupu.
Fotbal občas napíše scénář, který by si nevymyslel ani zkušený dramaturg. Přesně takový příběh se odehrál v anglické třetí nejvyšší soutěži, známé jako League One.
Cardiff City v ní bojoval o návrat do Championship, tedy druhé nejvyšší ligy pod Premier League. A i když si svůj díl práce odvedl na hřišti, definitivní razítko na postup mu vystavil nečekaný hrdina – brankář z úplně jiného zápasu.
Cardiff nastoupil na půdě Readingu a zvládl klíčový duel výsledkem 3:1. Tím se posunul na hranici jistoty postupu, ale stále nebylo hotovo. V souběžně hraném utkání totiž jeho rival Stockport potřeboval zvítězit na hřišti Exeteru, aby si udržel naději na přímý postup.
A právě tam se odehrál moment, který vstoupil do dějin soutěže.
Exeter prohrával a v závěru už neměl co ztratit. V nastaveném čase poslal trenér do vápna i svého brankáře Jacka Bycrofta. Ten si naběhl na rohový kop a hlavou vyrovnal na 3:3.
Gól v 96. minutě nejenže zachránil bod pro jeho tým, ale zároveň definitivně pohřbil naděje Stockportu – a tím poslal Cardiff zpět do Championship.
„Tohle je fotbal. Nikdy nevíte, co se stane,“ reagoval trenér Cardiffu Brian Barry-Murphy. „Jsem hrdý na tým, ale dnes rozhodly i věci, které jsme nemohli ovlivnit.“
Zatímco Cardiff mohl slavit návrat o patro výš hned po roce od sestupu, pro Exeter šlo o boj o záchranu. Právě proto riskoval vše a poslal do útoku i gólmana. Tah, který se vymyká běžné taktice, se ale tentokrát proměnil v moment, na který se bude dlouho vzpomínat.
„Poslal jsem ho dopředu, protože jsme neměli co ztratit. A on to trefil dokonale,“ popisoval trenér Exeteru Matt Taylor.
V League One se hraje o dvě přímá postupová místa do Championship, další čtyři pak čeká play off. Cardiff si díky kombinaci vlastního vítězství a zaváhání konkurence zajistil návrat bez nutnosti dalších bojů.
A že se o to „zasloužil“ gólman soupeře z jiného zápasu? To je přesně ten paradox, který dělá fotbal tak výjimečným.
