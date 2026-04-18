Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton může už dnes sestoupit

Ladislav Krejčí nedohrál pro zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3 a už dnes mohou definitivně sestoupit. Patrik Schick vstřelil v bundeslize jedenáctý gól v sezoně, jeho Leverkusen ale prohrál 1:2 s Augsburgem.
Tottenham může ještě dnes večer stvrdit sestup Wolverhamptonu, pokud doma porazí Brighton. Brentford hrál s Fulhamem 0:0, popáté v řadě remizoval a opět ztratil v boji o evropské poháry.
Leeds se ujal vedení v 18. minutě po rohovém kopu. James Justin se akrobatickým kopem "nůžkami" opřel do míče, který poskakoval vápnem a zblízka prostřelil Bentleyho.
Domácí zvýšili na 2:0 o pouhých 85 sekund později. Aaronson na zadní tyči našel Okafora, jenž navázal na pondělní dvougólové představení na Old Trafford proti Manchesteru United.
Leeds zpečetil vítězství v nastaveném čase, když byl Dominic Calvert-Lewin faulován v pokutovém území a z penalty vstřelil 11. ligový gól v sezoně.
Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř.
Leeds se posunul na 15. místo a má devítibodový náskok na sestupové pásmo.
Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.
Brentford doma nevyhrál už šest zápasů. V tabulce zůstal o skóre za šestou Chelsea, jež ve večerním šlágru vyzve Manchester United.
Fulham vyhrál jen jedno z posledních pěti kol a v tabulce mu patří 12. příčka, tři body za dnešním soupeřem.
Bournemouth zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. Newcastle prohrál potřetí v řadě a patří mu 14. místo.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:
Brentford - Fulham 0:0, Leeds - Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle - Bournemouth 1:2 (68. Osula - 32. Tavernier, 85. Truffert).
18:30 Tottenham - Brighton,
21:00 Chelsea - Manchester United.
Tabulka:
1.
Arsenal
32
21
7
4
62:24
70
2.
Manchester City
31
19
7
5
63:28
64
3.
Manchester United
32
15
10
7
57:45
55
4.
Aston Villa
32
16
7
9
43:38
55
5.
Liverpool
32
15
7
10
52:42
52
6.
Chelsea
32
13
9
10
53:41
48
7.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
8.
Bournemouth
33
11
15
7
50:50
48
9.
Everton
32
13
8
11
39:37
47
10.
Brighton
32
12
10
10
43:37
46
11.
Sunderland
32
12
10
10
33:36
46
12.
Fulham
33
13
6
14
42:46
45
13.
Crystal Palace
31
11
9
11
35:36
42
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
33
9
12
12
42:49
39
16.
Nottingham
32
8
9
15
32:44
33
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
32
7
9
16
40:51
30
19.
Burnley
32
4
8
20
33:62
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24:61
17
Další Schickův gól a premiéra trenérky
Útočník Patrik Schick vstřelil svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2.
Hoffenheim penaltou v závěru porazil Dortmund 2:1. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Robin Hranáč naskočil v 72. minutě. Vedoucímu Bayernu tak stačí v neděli získat bod doma proti Stuttgartu, aby stvrdil zisk 35. bundesligového titulu.
Schick poslal Leverkusen do vedení už ve 12. minutě, když se na úrovni penaltového puntíku pověsil do Tapsobova centru a tvrdou hlavičkou překonal brankáře Dahmena.
Bayer však vedení udržel jen tři minuty. Po rohovém kopu Augsburgu se míč odrazil k nohám Jannulise, který jej ještě posunul na Riedera, jenž s přispěním teče jednoho z obránců vyrovnal.
Nerozhodný stav platil až do sedmé minuty nastavení, kdy střídající obránce Culbreath fauloval Ogundua a Rieder z penalty nedal Flekkenovi šanci. Leverkusen se propadl na šesté místo o dva body za Hoffenheim. Na sedmý Frankfurt má Bayer desetibodový náskok.
Hoffenheim otevřel skóre díky smolnému momentu hostujícího obránce Niklase Süleho. Německý reprezentant podklouzl ve vlastním vápně, přičemž se zranil, navíc Kramarič nastřelil jeho ruku, kterou při pádu vytrčil nad sebe.
Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kramarič proměnil. Zraněného Süleho nahradil Bensebajní.
Hoffenheim ve druhém poločase těsný náskok dlouho držel, aniž by Borussii pouštěl do šancí, ale tři minuty před koncem se na hranici půlkruhu do míče opřel nejlepší týmový střelec Guirassy a svým 14. ligovým gólem vyrovnal.
V šesté minutě nastavení přišel ještě jeden zvrat - sudí podruhé v utkání přiřkl domácím penaltu, tentokrát za ruku Ryersona, a Kramarič se opět nemýlil. TSG ztrácí na místa zaručující účast v Lize mistrů dva body. Třetí Stuttgart i čtvrté Lipsko, které dělí jen skóre, však odehrály o zápas méně.
Premiéra trenérky Marie-Louise Etaové na lavičce Unionu Berlín skončila domácí porážkou 1:2 s Wolfsburgem.
VfL se dočkal výhry po 12 kolech a za St. Pauli, jemuž patří barážová 16. příčka, zaostává už jen o dva body. Na přímou záchranu pak ztrácí o další čtyři body více. Alex Král zůstal v domácím týmu mezi náhradníky.
Brémy dvěma góly Stageho a jednou trefou Puertase porazily Hamburk 3:1 a vzdálily se barážové 16. příčce na pět bodů. Hamburk čeká na výhru už pět kol a v tabulce je před dnešním soupeřem jen díky lepšímu skóre.
Německá fotbalová liga - 30. kolo:
Brémy - Hamburk 3:1 (37. a 57. Stage, 90.+1 Puertas - 41. Glatzel), Hoffenheim - Dortmund 2:1 (42. a 90.+8 oba z pen. Kramarič - 87. Guirassy), Leverkusen - Augsburg 1:2 (12. Schick - 15. a 90.+7 z pen. Rieder), Union Berlín - Wolfsburg 1:2 (85. Burke - 11. Wimmer, 46. Pejcinovic),
18:30 Frankfurt - Lipsko.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
29
24
4
1
105:27
76
2.
Dortmund
30
19
7
4
61:31
64
3.
Stuttgart
29
17
5
7
60:38
56
4.
Lipsko
29
17
5
7
56:36
56
5.
Hoffenheim
30
16
6
8
59:44
54
6.
Leverkusen
30
15
7
8
60:41
52
7.
Frankfurt
29
11
9
9
54:54
42
8.
Freiburg
29
11
7
11
42:47
40
9.
Augsburg
30
10
6
14
38:54
36
10.
Mohuč
29
8
9
12
35:44
33
11.
Union Berlín
30
8
8
14
34:52
32
12.
Kolín nad Rýnem
30
7
10
13
44:51
31
13.
Hamburk
30
7
10
13
33:48
31
14.
Brémy
30
8
7
15
35:53
31
15.
Mönchengladbach
29
7
9
13
35:49
30
16.
St. Pauli
30
6
8
16
26:51
26
17.
Wolfsburg
30
6
6
18
41:66
24
18.
Heidenheim
29
4
7
18
32:64
19
Expanze ambiciózního lídra. Aliance s vlivným hejtmanem může sehrát zásadní roli
Spojenectví Martina Kuby (Naše Česko) s Martinem Netolickým (MY) vybízí k úvahám, jaké jsou jejich ambice a zda mohou skutečně směřovat k úspěchu v příštích sněmovních volbách. A také to otevírá otázku, zda nechtějí sehrát úlohu budoucího koaličního partnera hnutí ANO. Nejen o tom jsme mluvili s několika experty.
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu požáru ve zbrojovce LPP
Pardubický soud v sobotu odpoledne poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích.
ŽIVĚ Na kyjevské ulici začal do lidí pálit 58letý Moskvan. Útok má zatím pět obětí
Nejméně pět lidí v sobotu zahynulo a dalších deset bylo zraněno, když útočník začal střílet z automatických zbraní na ulici v obytné čtvrti na jihu Kyjeva. Policie jej následně zastřelila v supermarketu, kam se uchýlil i s několika rukojmími.
Mají být další Putinův cíl. V zemi přitvrzují proti Rusům, kolaborantů je čím dál víc
Estonská rozvědka (KAPO) varuje: Největší hrozbou zůstává Rusko. Estonští zpravodajci hlásí rekordní počet odhalených agentů, vyhoštění duchovních napojených na Kreml i přesun vlivových operací na sociální sítě. Zároveň sílí tlak na zpřísnění sankcí, které podle Pobaltí dlouhodobě oslabují ruskou ekonomiku i schopnost Kremlu vést válku.
ŽIVĚ Sparta - Jablonec 2:1. Divoký poločas na Letné, Spartě vrátil vedení Haraslín
Sledujte online přenos z utkání 30. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Jabloncem.