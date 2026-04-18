18. 4. Valérie
Sport

Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton může už dnes sestoupit

ČTK

Ladislav Krejčí nedohrál pro zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3 a už dnes mohou definitivně sestoupit. Patrik Schick vstřelil v bundeslize jedenáctý gól v sezoně, jeho Leverkusen ale prohrál 1:2 s Augsburgem.

Ladislav Krejčí (vlevo)
Ladislav Krejčí (vlevo)Foto: CTK
Tottenham může ještě dnes večer stvrdit sestup Wolverhamptonu, pokud doma porazí Brighton. Brentford hrál s Fulhamem 0:0, popáté v řadě remizoval a opět ztratil v boji o evropské poháry.

Leeds se ujal vedení v 18. minutě po rohovém kopu. James Justin se akrobatickým kopem "nůžkami" opřel do míče, který poskakoval vápnem a zblízka prostřelil Bentleyho.

Domácí zvýšili na 2:0 o pouhých 85 sekund později. Aaronson na zadní tyči našel Okafora, jenž navázal na pondělní dvougólové představení na Old Trafford proti Manchesteru United.

Leeds zpečetil vítězství v nastaveném čase, když byl Dominic Calvert-Lewin faulován v pokutovém území a z penalty vstřelil 11. ligový gól v sezoně.

Krejčí střídal v 75. minutě poté, co domácí záložník Aaronson z frustrace po nedovoleném zákroku kapitána české reprezentace strčil do zad. Krejčí jeho výpad nečekal a pravděpodobně si při pádu poranil krční páteř.

Leeds se posunul na 15. místo a má devítibodový náskok na sestupové pásmo.

Brentford se proti Fulhamu neprosadil hlavně díky skvělému výkonu hostujícího brankáře Bernda Lena. Čtyřiatřicetiletý Němec se zaskvěl především v 90. minutě, kdy reflexivním zákrokem zneškodnil střelu Ouattary z bezprostřední blízkosti.

Brentford doma nevyhrál už šest zápasů. V tabulce zůstal o skóre za šestou Chelsea, jež ve večerním šlágru vyzve Manchester United.

Fulham vyhrál jen jedno z posledních pěti kol a v tabulce mu patří 12. příčka, tři body za dnešním soupeřem.

Bournemouth zvítězil v Newcastlu 2:1 a druhou výhrou po sobě se bodově dotáhl na Chelsea a Brentford, avšak o skóre za oběma týmy zaostává. O branky vítězů se postarali Tavernier a Truffert, za hosty vyrovnal Osula. Newcastle prohrál potřetí v řadě a patří mu 14. místo.

Anglická fotbalová liga - 33. kolo:

Brentford - Fulham 0:0, Leeds - Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle - Bournemouth 1:2 (68. Osula - 32. Tavernier, 85. Truffert).

18:30 Tottenham - Brighton,

21:00 Chelsea - Manchester United.

Tabulka:

1.

Arsenal

32

21

7

4

62:24

70

2.

Manchester City

31

19

7

5

63:28

64

3.

Manchester United

32

15

10

7

57:45

55

4.

Aston Villa

32

16

7

9

43:38

55

5.

Liverpool

32

15

7

10

52:42

52

6.

Chelsea

32

13

9

10

53:41

48

7.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

8.

Bournemouth

33

11

15

7

50:50

48

9.

Everton

32

13

8

11

39:37

47

10.

Brighton

32

12

10

10

43:37

46

11.

Sunderland

32

12

10

10

33:36

46

12.

Fulham

33

13

6

14

42:46

45

13.

Crystal Palace

31

11

9

11

35:36

42

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

33

9

12

12

42:49

39

16.

Nottingham

32

8

9

15

32:44

33

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

32

7

9

16

40:51

30

19.

Burnley

32

4

8

20

33:62

20

20.

Wolverhampton

33

3

8

22

24:61

17

Útočník Patrik Schick vstřelil svůj 11. gól v této sezoně německé fotbalové ligy, Leverkusen však penaltou v poslední minutě prohrál doma s Augsburgem 1:2.

Hoffenheim penaltou v závěru porazil Dortmund 2:1. Vladimír Coufal odehrál celé utkání, Robin Hranáč naskočil v 72. minutě. Vedoucímu Bayernu tak stačí v neděli získat bod doma proti Stuttgartu, aby stvrdil zisk 35. bundesligového titulu.

Schick poslal Leverkusen do vedení už ve 12. minutě, když se na úrovni penaltového puntíku pověsil do Tapsobova centru a tvrdou hlavičkou překonal brankáře Dahmena.

Bayer však vedení udržel jen tři minuty. Po rohovém kopu Augsburgu se míč odrazil k nohám Jannulise, který jej ještě posunul na Riedera, jenž s přispěním teče jednoho z obránců vyrovnal.

Nerozhodný stav platil až do sedmé minuty nastavení, kdy střídající obránce Culbreath fauloval Ogundua a Rieder z penalty nedal Flekkenovi šanci. Leverkusen se propadl na šesté místo o dva body za Hoffenheim. Na sedmý Frankfurt má Bayer desetibodový náskok.

Hoffenheim otevřel skóre díky smolnému momentu hostujícího obránce Niklase Süleho. Německý reprezentant podklouzl ve vlastním vápně, přičemž se zranil, navíc Kramarič nastřelil jeho ruku, kterou při pádu vytrčil nad sebe.

Rozhodčí nařídil pokutový kop, který Kramarič proměnil. Zraněného Süleho nahradil Bensebajní.

Hoffenheim ve druhém poločase těsný náskok dlouho držel, aniž by Borussii pouštěl do šancí, ale tři minuty před koncem se na hranici půlkruhu do míče opřel nejlepší týmový střelec Guirassy a svým 14. ligovým gólem vyrovnal.

V šesté minutě nastavení přišel ještě jeden zvrat - sudí podruhé v utkání přiřkl domácím penaltu, tentokrát za ruku Ryersona, a Kramarič se opět nemýlil. TSG ztrácí na místa zaručující účast v Lize mistrů dva body. Třetí Stuttgart i čtvrté Lipsko, které dělí jen skóre, však odehrály o zápas méně.

Premiéra trenérky Marie-Louise Etaové na lavičce Unionu Berlín skončila domácí porážkou 1:2 s Wolfsburgem.

VfL se dočkal výhry po 12 kolech a za St. Pauli, jemuž patří barážová 16. příčka, zaostává už jen o dva body. Na přímou záchranu pak ztrácí o další čtyři body více. Alex Král zůstal v domácím týmu mezi náhradníky.

Brémy dvěma góly Stageho a jednou trefou Puertase porazily Hamburk 3:1 a vzdálily se barážové 16. příčce na pět bodů. Hamburk čeká na výhru už pět kol a v tabulce je před dnešním soupeřem jen díky lepšímu skóre.

Německá fotbalová liga - 30. kolo:

Brémy - Hamburk 3:1 (37. a 57. Stage, 90.+1 Puertas - 41. Glatzel), Hoffenheim - Dortmund 2:1 (42. a 90.+8 oba z pen. Kramarič - 87. Guirassy), Leverkusen - Augsburg 1:2 (12. Schick - 15. a 90.+7 z pen. Rieder), Union Berlín - Wolfsburg 1:2 (85. Burke - 11. Wimmer, 46. Pejcinovic),

18:30 Frankfurt - Lipsko.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

29

24

4

1

105:27

76

2.

Dortmund

30

19

7

4

61:31

64

3.

Stuttgart

29

17

5

7

60:38

56

4.

Lipsko

29

17

5

7

56:36

56

5.

Hoffenheim

30

16

6

8

59:44

54

6.

Leverkusen

30

15

7

8

60:41

52

7.

Frankfurt

29

11

9

9

54:54

42

8.

Freiburg

29

11

7

11

42:47

40

9.

Augsburg

30

10

6

14

38:54

36

10.

Mohuč

29

8

9

12

35:44

33

11.

Union Berlín

30

8

8

14

34:52

32

12.

Kolín nad Rýnem

30

7

10

13

44:51

31

13.

Hamburk

30

7

10

13

33:48

31

14.

Brémy

30

8

7

15

35:53

31

15.

Mönchengladbach

29

7

9

13

35:49

30

16.

St. Pauli

30

6

8

16

26:51

26

17.

Wolfsburg

30

6

6

18

41:66

24

18.

Heidenheim

29

4

7

18

32:64

19

