Nepřijatelné a skandální. Německý sponzor kvůli kauze kolem pásek skončil

V Česku kvůli ekonomické krizi spojené s vysokou inflací plánuje skončit téměř pětina restaurací, pokračovat v provozu je rozhodnutá mírná většina podniků. Necelá třetina uzavření kvůli možným dalším komplikacím zvažuje. O výsledcích říjnového průzkumu mezi 221 restauracemi, které nabízejí teplou i studenou kuchyni, informovala společnost Edenred.

Pevně rozhodnuto s hostinskou činností skončit je téměř osm procent gastropodniků, menší část ihned, zbytek během několika měsíců. Dalších téměř 11 procent restaurací uvedlo, že spíše skončí. Průzkum se nezabýval možným vznikem nových restaurací.

Průzkumu se vedle restaurací zúčastnilo také více než 5760 lidí a 40 procent z nich uvedlo, že nejsou ochotní akceptovat žádné další zdražení. Dalších téměř 28 procent bude nadále na jídlo do restaurací chodit pouze tehdy, když do konce letošního roku zdraží nejvýše do desetikoruny. Zdražit přitom podle průzkumu plánuje ještě letos polovina gastropodniků, dalších 38 procent zvýšení cen zvažuje a zachovat je chce jen necelých 12 procent. Aktuálně je průměrná útrata za jídlo v Česku 174,10 koruny.