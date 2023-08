Němci se vysmívají levnému nákupu Čvančary. Nabuzený Čech se zapsal do historie klubu

Chtěli čistokrevného útočníka, magnet na míče, chlapíka, který bude v žebříčku nejlepších střelců bundesligy pořádně vidět. A Tomáš Čvančara novým zaměstnavatelům v Mönchengladbachu ukázal, že by mohl být tou pravou posilou. Hned v prvním kole nového ročníku se dvěma brankami zapsal do historie.

Byl to bundesligový debut z říše snů. Jeho první střela a hned gól a pak proměněnou penaltou v nastavení vystřelil týmu výsledek 4:4 a bod proti Augsburgu. Něco podobného se v Mönchengladbachu nepodařilo 56 let. Tehdy dal útočník Peter Meyer hned hattrick do sítě Schalke.

Od té doby se žádnému z nováčků v dresu Mönchengladbachu nepodařilo dát v prvním ligovém utkání víc než jeden gól.

"Před penaltou jsem ani nebyl nervózní, stačil nádech, výdech a šel jsem na to. Ale jsem zklamaný. Dát čtyři góly a brát jen bod, to je málo," zlobil se po zápase Čvančara.

A smutný byl trochu i z toho, že si ze zápasu odvezl zranění, kterého v týdnu nepustilo do tréninku. Podle trenéra Gerarda Seoaneho by ale nemělo jít o nic vážného, český útočník má prý jen lehce pohmožděnou nohu.

Bývalý snajpr Sparty zaujal nejen fanoušky Borussie, ale i německá média. Časopis Kicker ho zvěčnil na titulní stranu vedle Harryho Kanea, který byl nejobletovanější posilou bundesligového léta v dresu mnichovského Bayernu.

"Za zmínku stojí, že Gladbach zaplatil Spartě 10,5 milionu eur, Kane stál asi desetkrát tolik, přesto dal Čvančara o víkendu góly hned dva, zatímco Kane jen jeden," rýpl si deník Aachener Zeitung.

Hned ve druhém kole ale čeká Borussii těžší zkouška. Doma se utká s Bayerem Leverkusen a poté i s gigantem Bayernem Mnichov.

Proměněná penalta Tomáše Čvančary: