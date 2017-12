Největší hvězda, o které jste neslyšeli? Arabský Messi dloube "Panenky" a odmítá evropské velkokluby

před 6 hodinami

Tak schválně: Omar Abdulrahman. Říká vám to něco? Ne? Přitom tenhle chlapík s účesem á la David Luiz patří k největším fotbalovým hvězdám. Problém ale je, že kope ve Spojených arabských Emirátech a do Evropy se jen tak nechystá.

Praha - Říká se mu Arabský Messi, na instagramu má téměř milion followerů. Společně s Neymarem se objevil na obálce počítačové hry Pro Evolution Soccer 2016. Přesto jméno šestadvacetiletého záložníka Omara Abdulrahmana znají v Evropě jen ti zasvěcenější.

Rodák ze saúdskoarabského Rijádu totiž válí ve Spojených arabských Emirátech, v klubu Al Ain. A tam má, pochopitelně, více než luxusní podmínky.

Také se do Evropy zrovna nehrne. Před lety dal košem Benfice Lisabon, v létě nepochodilo ani Nice, které ho lákalo na možnost zahrát si Ligu mistrů. "Ano, měl jsem nějaké nabídky z Evropy. Ale vedení klubu chce, abych zůstal, proto šance přestoupit jinam není reálná," říká muž, který byl v posledních třech letech pokaždé vyhlášen mezi nejlepší trojicí asijských fotbalistů, přičemž loni trofej vyhrál.

A na arabském poloostrově patří k největším marketingovým tahákům. Jeho postava shlíží z kdejakého billboardu nejznámějších světových značek, jeho účes ve stylu Davida Luize je sám o sobě obchodní značkou milionové hodnoty. Velice komfortní smlouvu Abdulrahman podepsal například s firmou Nike.

"Mohl by hrát v jakémkoliv evropském klubu. Kdykoli dostane balon, celý stadion je na nohou, všichni čekají, co úžasného předvede. Je to fantastický hráč," rozplývá se nad ním zkušený kouč Henk ten Cate, bývalý šéf lavičky Ajaxu, Chelsea, ale také šampiona Al Jaziry.

Omar navíc ví, jak o sobě dát vědět. Jeho kouzla z turnaje v Dubaji před dvěma lety, na němž si zakopal se Zidanem, Davidsem nebo Salgadem, shlédlo na YouTube téměř 2,5 milionu lidí.

Panenkovský gól v podání Omara Abdulrahmana

Anebo: loni v prosinci se jako host saúdskoarabského klubu Al Ahli postavil v přátelském zápase Barceloně. Brankáře Jordiho Masipa pokořil "panenkovskou" penaltou přímo doprostřed branky. Zopakoval tak svůj drzý, ale úspěšný pokus ze čtvrtfinále Asian Cupu proti Japonsku.