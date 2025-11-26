Nejtrapnější za 35 let. Potupa pro Juráska, supertalent v Anglii budí vztek i lítost

Když v lednu letošního roku "generační talent českého fotbalu" přestupoval za 5,8 milionu liber (zhruba 176 milionů korun) milionů z pražské Slavie do anglického Norwiche, mnozí si už tehdy klepali na čelo.
Panovaly vážné obavy, zda bude pro šikovného křídelníka tím pravým právě fyzicky nesmírně náročná soutěž: anglická Championship.
A skutečně. Juráskovo angažmá v hrabství Norfolk zatím připomíná jeden velký omyl, fanouškům The Canaries dochází trpělivost a pomyslná cenovka na zádech českého fotbalisty začíná pořádně těžknout.
V úterním duelu Norwiche proti Oxfordu nasadil trenér domácích Philippe Clement šikovného leváka do hry v 75. minutě. Ve druhé minutě nastaveného času ho ale zase stáhl ze hřiště.
"Tohle je brutální," komentoval potupu oblíbený Second Tier podcast.
Dvaadvacetiletý Jurásek byl ze zvláštního tahu francouzského trenéra očividně rozhozený a se zklamaným výrazem ve tváři si přímo u lajny vyslechl jeho vysvětlení. S tím pak Clement přišel i mezi novináře.
This is brutal 😬— Second Tier podcast (@secondtierpod) November 26, 2025
The moment £6m Matej Jurasek was taken off for Norwich, just 15 minutes after being subbed on. pic.twitter.com/gUaPZEedWG
"Šlo o taktické střídání. Matěj byl minulý týden nemocný, s mužstvem trénoval dva dny. Ukázal za tu dobu dost pozitivního. Je to moje chyba, že jsem rozhodl využít ho tak brzy," omlouval se kouč, který byl v létě v zákulisí chvíli spojován s případným angažmá v pražské Spartě.
"Musíme ho dostat zpátky do formy, budeme na tom pracovat. Jeho výkon neodpovídal tomu, co jsme v zápase potřebovali," dodal Clement.
Norwich po Juráskově odchodu paradoxně dostal vyrovnávací gól na 1:1 a v tabulce Championship se krčí s pouhými 10 body na předposlední 23. pozici.
V diskusích na sociálních sítích fanoušci většinou zvláštní Clementův tah s nasazením a brzkým stažením Juráska ze hry ospravedlňovali. Herní nasazení českého hráče často označovali za nedostatečné.
Přisadil si i bývalý reportér BBC a novinář na volné noze Mike Liggins, který o Norwich City FC referuje dlouhá léta.
"Další žalostný výkon. Sestup je čím dál pravděpodobnější a upřímně řečeno si ho zasloužíme. Juráskův štěk byl tím nejtrapnějším, co jsem za 35 let sledování Norwiche viděl. Už by nikdy neměl hrát," prohlásil na síti X a strhl další vášnivou debatu.
Ještě tvrdší kritika než na samotného Juráska míří na sportovního ředitele Bena Knappera, který drahou posilu ze Slavie přivedl. Existuje dokonce petice požadující jeho odvolání.