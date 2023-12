Naděje, pak další fiasko. Legendy cupují Manchester, jenž dává vzpomenout na pád dolů

Manchester United je na tom po sobotní porážce 0:2 s West Hamem v této fázi roku nejhůře od sezony 1930/31, kdy sestoupil do druhé anglické fotbalové ligy. Bývalí slavní hráči klubu Paul Scholes a Gary Neville své následovníky zkritizovali za nedostatek kreativity a konzistence.

"Rudí ďáblové" mají na kontě už 13 soutěžních porážek, nejvíce v tomto období za posledních téměř sto let. V jedné ze svých sestupových sezon v 30. letech minulého století prohráli před Vánoci šestnáctkrát.

"Ten tým nepředstavuje žádnou hrozbu. Je to takový záplatovaný tým, dalo by se říct," řekl TNT Sports bývalý záložník Scholes. "Utrácíte za hráče spoustu peněz, takže od nich očekáváte mnohem víc. Nejjednodušší na trénování je obrana, nejtěžší je naučit hráče střílet góly. To musí vycházet z hráčů, kterým to zoufale chybí. Je to ostudné, kreativita je velký problém," dodal jeden z nejslavnějších hráčů historie United, jenž s klubem vybojoval 11 ligových titulů a dva triumfy v Lize mistrů.

Svěřenci trenéra Erika ten Haga, kteří jsou v tabulce Premier League osmí s odstupem osmi bodů na nejlepší čtyřku, jsou v útoku bezzubí. Neskórovali už ve čtyřech utkáních za sebou, což se jim naposledy stalo v ročníku 1992/93. Po osmnácti ligových zápasech mají na kontě jen 18 gólů, přičemž horší je v tomto ohledu jen poslední Sheffield United.

Scholesův někdejší spoluhráč ze slavné éry trenéra Alexe Fergusona Gary Neville kritizoval současný Manchester také za nevyrovnanost výkonů. "Tohle mě vůbec nepřekvapilo. To, co od tohoto týmu vidíme, pod jakýmkoli trenérem za posledních sedm nebo osm let, je pořád dokola totéž," řekl Sky Sports po porážce na hřišti West Hamu. "Nemůžete jim věřit, vždycky vás zklamou. Dají vám špetku naděje, ale pak prohrajou zápas, který by prohrát neměli. Je to nekonzistentní parta. Nestálost je fakt špatná vlastnost, ve všech oblastech života," uvedl bývalý obránce Neville.

United dostanou v tradičně nahuštěném vánočním programu šanci na reparát hned v úterý, kdy přivítají třetí Aston Villu.