Na Česko nemáme, vychováváme brojlery, pustil se Marko do slovenského fotbalu

Laboratoře v Česku odhalily ve čtvrtek 1711 nových případů koronaviru. Je to opět mezitýdenní nárůst, a to zhruba o 160 nakažených. V nemocnicích je s covidem poprvé od května více než 400 lidí. Nezvyšuje se ale počet pacientů v těžkém stavu. Na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních sedm dní 96 nakažených, takzvané incidenční číslo tak nadále roste. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. Za uplynulých sedm dní přibylo v Česku 10 264 odhalených nákaz, což je téměř dvojnásobek proti předchozímu týdnu, který byl ale ovlivněn dvěma svátečními dny. V tomto týdnu testy zatím jednou potvrdily více než 2000 případů, což se naposledy stalo v dubnu, dvakrát byl pak denní nárůst jen nepatrně pod touto hranicí.

Počet lidí, kteří se v Česku dosud nakazili koronavirem, dosáhl 3,949 492, zhruba 376 tisíc na milion obyvatel. Podle serveru Ourworldindata.org je Česko 25. nejvíce zasaženou zemí podle poměrného počtu nakažených. Z celého světa je na tom nyní nejhůře Kypr (592 082 případů nákazy na milion obyvatel), v první desítce jsou pak Andorra, San Marino, Dánsko, Island, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Francie a Izrael.

Ve světě počet lidí nakažených koronavirem podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal 560 milionů. Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od března 2020 Spojené státy, kde počet nakažených překračuje podle JHU 89,3 milionu. Druhá je Indie (43,7 milionu) a třetí Brazílie (33,1 milionu). V Evropě má nejvíce nakažených v absolutních číslech Francie (32,9 milionu). Tempo růstu počtu nových případů nyní vzrostlo, posledních deset milionů nakažených přibylo za 10 dnů, minule to bylo 13 dnů a ještě předtím to opakovaně trvalo zhruba tři týdny.