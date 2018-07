Za pár desítek minut se v Moskvě pustí do boje poslední dva osmifinalisté. Sedm postupujících do čtvrtfinále již známe. Máme jisté tři dvojice. Mezi nejlepšími osmi se utkají Uruguay s Francií, Brazílie s Belgií a domácí Rusko s Chorvatskem. Teď zbývá jen dořešit, kdo se stane soupeřem Švédska, které přehrálo Švýcarsko 1:0. Zahrají si o to Angličané s Kolumbií. A možná kromě zápasu Uruguaye s Portugalskem jde o nejvyrovnanější osmifinálovou dvojici. Podle kurzů jsou favority Angličané, ale nemělo by jít o jasnou záležitost.