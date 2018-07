Mexiko si připsalo na svůj účet vůbec první velký skalp tohoto turnaje. A to když ve svém úvodním duelu na turnaji dokázali porazit obhájce titulu z Německa. Když tým začne turnaj v takovém stylu, obrovsky jej to povzbudí. Mexiko pak navázalo na prvotní úspěch výhrou s Jižní Koreou a mělo nakročeno k prvnímu místu ve skupině. Jenže v posledním duelu nečekaně klopýtli se Švédskem a o skóre skončili druzí právě za severským celkem. A právě to partě zkušených borců doplněné o mladší hráče jako Lozano přisoudilo do osmifinálové bitvy Brazilce.