Jedno z nejjasnějších osmifinále by mělo být podle bookmakerů i fotbalových odborníků právě klání mezi Chorvatskem a Dánskem. Před turnajem by to asi tak nikdo netipoval, jenže Chorvatsko se z pozice možného černého koně dostalo za tři utkání do pozice jednoho z favoritů na medailová umístění. Ve skupině si totiž počínalo naprosto jistě a získalo devět bodů při skóre 7:1. Naproti tomu Dánsko rozhodně nepřesvědčilo.