Ronaldo se sám pozval na tiskovku: Jsem neprůstřelný, mluvím, kdy se mi zachce

Předseda lidovců a vicepremiér Marian Jurečka se chystá příští týden požádat premiéra Petra Fialu (ODS), aby hlavě státu předložil návrh na jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Podle Jurečky se neobjevily závažné skutečnosti, které by směřovaly k Hladíkovu obvinění, a kandidát na šéfa resortu životního prostředí se v brzké době s prezidentem Milošem Zemanem setká.

Místopředseda vládních lidovců a bývalý náměstek brněnské primátorky Hladík je lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí po odchodu Anny Hubáčkové z čela úřadu. V říjnu policie zasahovala i v jeho kanceláři, a to kvůli kauze přidělování městských bytů. Hladík několikrát zopakoval, že s policisty spolupracoval a není z ničeho obviněn.

Podle Jurečky, který ministerstvo životního prostředí dočasně řídí, měl Hladík několik týdnů na objasnění. Závažné skutečnosti, které by vedly k jeho obvinění, se podle šéfa lidovců neobjevily. "Nevidím žádné další skutečnosti, které by měly směřovat k tomu, že by Petr Hladík neměl být ministrem životního prostředí," uvedl Jurečka. Dodal, že by tak měla platit koaliční smlouva a lidoveckého kandidáta by pak měl premiér podle ústavy navrhnout prezidentovi ke jmenování. "Počítám, že by tyto věci měly proběhnout v příštím týdnu, že bych potom oficiálně dal žádost panu premiérovi," řekl šéf lidovců. Uvedl také, že se prezident "v brzké době" s Hladíkem setká. Termín neupřesnil.