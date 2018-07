Chorvatský kouč po postupu brečel: Velké týmy jsou doma, ty tvrdě pracující zůstaly

před 1 hodinou

"Velké týmy, které byly celkovými favority, jsou doma. Ty, které tvrdě pracují, jsou kompaktní, organizované, zůstaly," řekl chorvatský kouč Zlatko Dalič k vývoji MS.

Soči - Podruhé za sebou na mistrovství světa v Rusku se chorvatští i domácí fotbalisté museli vypořádat s dramatickou koncovkou v podobě penaltového rozstřelu. Poté, co v osmifinále Rusko vyřadilo Španělsko a Chorvaté si poradili s Dánskem, postup mezi nejlepší čtyři si v loterii vybojovali svěřenci Zlatka Daliče, který rozhodující okamžik prožíval velmi emotivně.

"Celý zápas jsem se soustředil, ale po Rakitičově penaltě ze mě emoce vytryskly. Jsme šťastní my i lidé v Chorvatsku. Často nebrečím, ale teď jsem měl dobrý důvod," uvedl bývalý defenzivní záložník. Jeho svěřencům se povedl unikátní kousek: stali se teprve druhým týmem, který se do semifinále MS dostal po dvou úspěšných penaltových vyústěních. Poprvé se to podařilo Argentině v roce 1990.

Čtyři exekutory prý neměl Dalič potíž určit. "Pátý hráč už byl problém, Vida se toho ale ujal," řekl. Obránce Besiktase Istanbul byl důležitým aktérem zápasu. V prodloužení dal po rohovém kopu hlavou gól na 2:1 a nezaváhal ani při penaltách.

Postup přes reprezentanty hostitelské země se nerodil lehce. Skóre otevřel v 31. minutě parádní ranou k tyči Denis Čeryšev, na což rychle zareagoval Andrej Kramarič. Po Vidově gólu ze 101. minuty ještě stihl vyrovnat Mário Fernandes. V rozstřelu zaváhali Smolov a právě Fernandes, na straně Chorvatska pouze Kovačič.

"Gratuluji též trenéru Čerčesovovi a jeho hráčům, kteří tvrdě bojovali. Nebyl to nádherný zápas, byla to bitva. Rusové hrají dlouhé balony na Dzjubu, který je sklepává dalším hráčům. Jsou velmi bojovní, konsolidovaní, naběhali toho nejvíce z týmů na šampionátu. To vypovídá o jejich kompaktnosti," ocenil Dalič soupeře a vyzdvihl i individuality záložníka Alexandra Golovina a zkušeného stopera Sergeje Ignaševiče.

Zejména v prvním poločase nehráli Chorvaté tak, jak si trenér představoval. "Po deseti minutách jsme míč začali nakopávat. Subašič byl tvůrcem hry, což není zrovna naším stylem. Příčinou byl kvalitní vysoký presink Ruska," uvedl jednapadesátiletý kouč.

Po změně stran a v prodloužení ale i díky střídáním jeho svěřenci začali dominovat. "Drželi jsme balon, lépe jsme si přihrávali. Místo Perišiče jsme poslali do hry Brozoviče, aby Rakitič s Modričem mohli hrát víc vepředu. Chtěli jsme trochu uklidnit hru, proto nastoupil Kovačič. Mnoho hráčů bylo také lehce zraněných, místo Vrsaljka musel nastoupit Čorluka a Vida se posunul na pravého beka," zdůvodnil Dalič taktické změny.

Nevyloučil, že vzhledem k náročnému programu by mohl v semifinále proti Anglii dostat šanci v základu záložník Milan Badelj, jenž skóroval ve skupině proti Islandu. Na tiskové konferenci se Dalič krátce zmínil o příštím soupeři: "Proti Švédsku byli lepší. Jsou mladý, živý, útočný tým. Na tomhle mistrovství ale nejsou žádní favorité, každý zápas je 50 na 50. Velké týmy, které byly celkovými favority, jsou doma. Ty, které tvrdě pracují, jsou kompaktní, organizované, zůstaly. To je charakteristika čtyř zbylých týmů," poznamenal.